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Когда можно уехать с места ДТП: 4 причины, за которые не накажет ГИБДД

Новости

Кирилл Малышев

Госавтоинспекция выступила с разъяснением, в каких ситуациях водители могут оставить место аварии без риска попасть под лишение прав. Об этом пишет ТАСС. Всего таких вариантов четыре.

  • Во-первых, если в столкновении не пострадали люди, а у участников нет разно­гласий, кто виноват. В этом случае можно составить схему ДТП, сделать фото­графии, а затем подъехать для оформ­ления на пост или в подраз­деление ГИБДД. Если же имеются разно­гласия по обстоятель­ствам или причинён вред здоровью, то остав­ление места аварии является наруше­нием, отметили в ведомстве.

  • Во-вторых, можно разъехаться без вызова ГАИ, когда водители решили заполнить евро­протокол. В этом случае, напомнили в автоинспекции, в аварии должны участво­вать только автомо­били, их должно быть не больше двух, не должны пострадать люди, у водителей нет разно­гласий и у обоих есть полис ОСАГО.

  • В-третьих, разрешается покинуть место аварии, если в ней пострадали люди, им требуется срочная медицин­ская помощь, а отправить их с попутным транс­портом не представ­ляется возможным. Но и здесь есть оговорки: водитель после визита в ближайшее лечебное учреждение должен всё-таки вернуться на место ДТП, а до своего отъезда в больницу необходимо зафиксировать все обстоя­тельства аварии.

  • Наконец, не последует санкций, если водители освобождали перекрытую ими в результате столкно­вения дорогу. Но, как и в преды­дущих случаях, перед перемеще­нием машин все детали, имеющие отношение к ДТП, должны быть сфото­графи­рованы и задокументированы.

  • За оставление места ДТП следует наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или админи­стратив­ного ареста до 15 суток. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен.

  • Ранее в Москве заработали автоматиче­ские камеры, штрафующие за разговор по телефону за рулём и за непристёгнутый ремень безопас­ности. Кроме того, с 7 ноября запрещён выезд на автобусные полосы даже по выходным дням.

А вам приходилось уезжать с места аварии?

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