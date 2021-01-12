Когда можно уехать с места ДТП: 4 причины, за которые не накажет ГИБДД
Кирилл Малышев
Госавтоинспекция выступила с разъяснением, в каких ситуациях водители могут оставить место аварии без риска попасть под лишение прав. Об этом пишет ТАСС. Всего таких вариантов четыре.
Во-первых, если в столкновении не пострадали люди, а у участников нет разногласий, кто виноват. В этом случае можно составить схему ДТП, сделать фотографии, а затем подъехать для оформления на пост или в подразделение ГИБДД. Если же имеются разногласия по обстоятельствам или причинён вред здоровью, то оставление места аварии является нарушением, отметили в ведомстве.
Во-вторых, можно разъехаться без вызова ГАИ, когда водители решили заполнить европротокол. В этом случае, напомнили в автоинспекции, в аварии должны участвовать только автомобили, их должно быть не больше двух, не должны пострадать люди, у водителей нет разногласий и у обоих есть полис ОСАГО.
В-третьих, разрешается покинуть место аварии, если в ней пострадали люди, им требуется срочная медицинская помощь, а отправить их с попутным транспортом не представляется возможным. Но и здесь есть оговорки: водитель после визита в ближайшее лечебное учреждение должен всё-таки вернуться на место ДТП, а до своего отъезда в больницу необходимо зафиксировать все обстоятельства аварии.
Наконец, не последует санкций, если водители освобождали перекрытую ими в результате столкновения дорогу. Но, как и в предыдущих случаях, перед перемещением машин все детали, имеющие отношение к ДТП, должны быть сфотографированы и задокументированы.
За оставление места ДТП следует наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен.
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