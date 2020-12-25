В ГИБДД рассказали, как будут оценивать работу автошкол
Дмитрий Елизаров
На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект за авторством МВД, описывающий критерии оценки работы российских автошкол. Всего таких критериев выделено шесть, причём учитываться будут и «послужные списки» выпущенных автошколами водителей.
В качестве критериев оценки предлагается принимать во внимание, к примеру, количество погибших в ДТП по вине начинающих водителей, выпущенных конкретной автошколой, в пересчёте на 10 тысяч выпускников. Кроме того, учитываться будет и число пострадавших в авариях — но уже в пересчёте на тысячу молодых водителей.
В числе прочих критериев названы доля сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля несданных экзаменов от общего количества проведённых тестов — отдельно по «теории» и «практике».
Законопроектом предлагается обязать автошколы ежеквартально сообщать вышеупомянутые данные в ГИБДД, которая будет публиковать их в открытом доступе на своём сайте.
В России планируется масштабная реформа водительского экзамена: сдавать на права начнут по новым правилам уже весной следующего года. Помимо изменений в регламенте тестов предлагаются и необычные нововведения. Например, обсуждается возможность разрешить россиянам садиться за руль уже с 17 лет, а сдавать экзамены — с 16.