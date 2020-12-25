В ГИБДД рассказали, как будут оценивать работу автошкол

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект за авторством МВД, описывающий критерии оценки работы россий­ских автошкол. Всего таких критериев выделено шесть, причём учиты­ваться будут и «послужные списки» выпущенных автошколами водителей.

В качестве критериев оценки предлагается принимать во внимание, к примеру, количество погибших в ДТП по вине начинающих водителей, выпущенных конкретной автошколой, в пересчёте на 10 тысяч выпускников. Кроме того, учиты­ваться будет и число пострадавших в авариях — но уже в пересчёте на тысячу молодых водителей.

В числе прочих критериев названы доля сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля несданных экзаменов от общего количества проведённых тестов — отдельно по «теории» и «практике».

Законопроектом предлагается обязать автошколы ежеквар­тально сообщать выше­упомянутые данные в ГИБДД, которая будет публиковать их в открытом доступе на своём сайте.