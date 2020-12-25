С аукциона уйдёт уникальный суперкар De Tomaso — к нему приложили руку Шелби и Джуджаро

В ГИБДД рассказали, как будут оценивать работу автошкол

Новости

Дмитрий Елизаров

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект за авторством МВД, описывающий критерии оценки работы россий­ских автошкол. Всего таких критериев выделено шесть, причём учиты­ваться будут и «послужные списки» выпущенных автошколами водителей.

  • В качестве критериев оценки предлагается принимать во внимание, к примеру, количество погибших в ДТП по вине начинающих водителей, выпущенных конкретной автошколой, в пересчёте на 10 тысяч выпускников. Кроме того, учиты­ваться будет и число пострадавших в авариях — но уже в пересчёте на тысячу молодых водителей.

  • В числе прочих критериев названы доля сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля несданных экзаменов от общего количества проведённых тестов — отдельно по «теории» и «практике».

  • Законопроектом предлагается обязать автошколы ежеквар­тально сообщать выше­упомянутые данные в ГИБДД, которая будет публиковать их в открытом доступе на своём сайте.

  • В России планируется масштабная реформа водитель­ского экзамена: сдавать на права начнут по новым правилам уже весной следующего года. Помимо изменений в регламенте тестов пред­лагаются и необычные ново­введения. Например, обсуждается возмож­ность разрешить россиянам садиться за руль уже с 17 лет, а сдавать экзамены — с 16.

Как считаете, нужно публиковать такую статистику, как предлагает ГИБДД?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение