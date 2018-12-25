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Глава ГИБДД предложил «пересмотреть» наказание за превышение скорости

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Ответственность за превышение скорости на 20-40 километров в час необходимо переосмыслить, заявил в интервью радиостанции «Милицейская волна» глава ГИБДД Михаил Черников. Сегодня, по словам Черникова, превышение на 20-40 километров в час является одним из самых массовых нарушений ПДД. При этом ответственность за такое нарушение несущественная: штраф составляет 500 рублей, а при оплате в льготный период – всего 250 рублей

Черников так же отметил, что речь идёт не только об увеличении штрафов, но и о снижении порога допустимой скорости: сейчас штрафуют за превышение более чем на 20 километров в час, а в перспективе этот порог могут снизить до 10 километров в час.

  • По поручению правительственной комиссии, МВД и Минтранс должны разработать конкретные предложения по введению штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час до первого марта 2019 года.

  • В соответствии с нынешней редакцией КоАП, за превышение скорости менее чем на 20 км/ч штраф не выписывается.

  • В период с января по ноябрь 2018 года в России было вынесено 81,3 миллиона постановлений о нарушении скоростного режима на 20-40 километров в час. 

  • Штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч действовал до 1 сентября 2013 года. В 2014 году чиновники ГИБДД уже предлагали вернуть эту норму, однако до парламента проект так и не добрался.

Нужно ли вводить штраф за превышение на 10 километров в час?

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