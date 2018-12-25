Глава ГИБДД предложил «пересмотреть» наказание за превышение скорости

Ответственность за превышение скорости на 20-40 километров в час необходимо переосмыслить, заявил в интервью радиостанции «Милицейская волна» глава ГИБДД Михаил Черников. Сегодня, по словам Черникова, превышение на 20-40 километров в час является одним из самых массовых нарушений ПДД. При этом ответственность за такое нарушение несущественная: штраф составляет 500 рублей, а при оплате в льготный период – всего 250 рублей.

Черников так же отметил, что речь идёт не только об увеличении штрафов, но и о снижении порога допустимой скорости: сейчас штрафуют за превышение более чем на 20 километров в час, а в перспективе этот порог могут снизить до 10 километров в час.