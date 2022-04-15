ГИБДД выяснила, что в Москве чаще нарушают разметку, чем превышают скорость

Если верить данным ГИБДД, чаще всего автомобилисты получали постановления за несоблюдение требований знаков и разметки. Только на втором месте оказалось превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Также в антирейтинг вошли нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.