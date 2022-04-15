ГИБДД выяснила, что в Москве чаще нарушают разметку, чем превышают скорость

Материал по теме
8 штрафов, которые можно получить по ошибке, и как их отменить
Электрокроссовер от Lexus: первые «живые» фото
Кирилл Малышев
Автоинспекция Москвы составила пятёрку наиболее частых нарушений ПДД. Статистика за прошедшие три месяца этого года выложена в телеграм-канале ведомства.
Ранее комитет Госдумы по транспорту разработал новые правила применения комплексов фиксации нарушений. В законопроекте прописали, где можно устанавливать камеры, на какой срок, с кем это должно быть согласовано. Если документ утвердят, он вступит в силу с 1 марта 2023 года.