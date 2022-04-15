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ГИБДД выяснила, что в Москве чаще нарушают разметку, чем превышают скорость

Новости

Кирилл Малышев

Автоинспекция Москвы составила пятёрку наиболее частых нарушений ПДД. Статистика за прошедшие три месяца этого года выложена в телеграм-канале ведомства.

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  • Если верить данным ГИБДД, чаще всего автомобилисты получали постановления за несоблюдение требований знаков и разметки. Только на втором месте оказалось превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Также в антирейтинг вошли нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.
  • Всего за январь-март в Москве вынесено более 7,5 миллиона постановлений за различные нарушения водителей. Львиная доля приходится на камеры, работающие в автоматическом режиме: 7,06 миллиона материалов.

Ранее комитет Госдумы по транспорту разработал новые правила применения комплексов фиксации нарушений. В законопроекте прописали, где можно устанавливать камеры, на какой срок, с кем это должно быть согласовано. Если документ утвердят, он вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Получали уже штрафы в этом году?

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