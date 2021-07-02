ГИБДД хочет ввести скоростной лимит в 150 км/ч

Глава российской ГИБДД Михаил Черников заявил о согласии увеличить максимальную скорость движения в России до 150 км/ч. Однако, как пишет «КоммерсантЪ», с целым рядом оговорок, ехать с такой скоростью, даже если лимиты будут сдвинуты, разрешат далеко не везде.
- Руководитель ведомства заявил, что вопрос увеличения скоростного лимита сейчас рассматривается в ГИБДД. При этом Госавтоинспекция готова согласиться с его введением лишь на отдельных участках дорог, которые соответствуют нормативным требованиям безопасности.
- По словам Черникова, такое возможно на тех участках магистралей, где соблюдены все инфраструктурные нюансы: в частности, транспортные потоки разделены искусственным сооружением. Кроме того, на таких магистралях не должно быть примыканий второстепенных дорог.
- О поддержке этого нововведения ГИБДД заявляла ещё около года назад — тогда о возможности увеличения максимальной скорости до 150 км/ч на некоторых магистралях (например, М‑11«Нева», М‑4 «Дон» и ЦКАД) объявили в «Автодоре». При этом представители Госавтоинспекции отметили, что такое новшество требует предварительной документальной проработки — в частности, уточнения стандартов по содержанию и эксплуатации магистралей. Сейчас в нашей стране на некоторых дорогах официально разрешено разгоняться до 130 км/ч.