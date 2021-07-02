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ГИБДД хочет ввести скоростной лимит в 150 км/ч

Новости

Дмитрий Елизаров

Глава российской ГИБДД Михаил Черников заявил о согласии увеличить максимальную скорость движения в России до 150 км﻿/﻿ч. Однако, как пишет «КоммерсантЪ», с целым рядом оговорок, ехать с такой скоростью, даже если лимиты будут сдвинуты, разрешат далеко не везде.

  • Руководитель ведомства заявил, что вопрос увеличения скоростного лимита сейчас рассматривается в ГИБДД. При этом Госавто­инспекция готова согласиться с его введением лишь на отдельных участках дорог, которые соответ­ствуют нормативным требованиям безопасности.
  • По словам Черникова, такое возможно на тех участках магистралей, где соблюдены все инфра­структурные нюансы: в частности, транспортные потоки разделены искус­ственным сооружением. Кроме того, на таких магистралях не должно быть примыканий второ­степенных дорог.
  • О поддержке этого нововведения ГИБДД заявляла ещё около года назад — тогда о возможности увеличения максимальной скорости до 150 км﻿/﻿ч на некоторых магистралях (например, М‑11«Нева», М‑4 «Дон» и ЦКАД) объявили в «Автодоре». При этом представители Госавто­инспекции отметили, что такое новшество требует предвари­тельной документальной проработки — в частности, уточнения стандартов по содержанию и эксплуатации магистралей. Сейчас в нашей стране на некоторых дорогах официально разрешено разгоняться до 130 км﻿/﻿ч.

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