ГИБДД уточнит список запрещённых для водителей лекарств

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Дмитрий Елизаров
ГИБДД планирует вместе с Минздравом создать список препаратов, при употреблении которых запрещено управление автомобилем. По мнению главы ГИБДД Москвы Александра Быкова, этой сфере требуются систематизация и более чёткие запреты, пишет ТАСС.
В феврале Верховный суд подтвердил, что управлять автомобилем нельзя, к примеру, после приёма корвалола или валокордина. Этот вердикт был вынесен после рассмотрения дела автомобилиста, которого лишили «прав», обнаружив в его организме фенобарбитал. Утверждалось, что он появился как раз после употребления лекарств.