ГИБДД уточнит список запрещённых для водителей лекарств

Александр Быков заявил, что при обозначении препаратов, под воздействием которых нельзя садиться за руль, следует отказаться от формулировки «не рекомендовано». «Врачи же как пишут: "Не рекомендовано". Что значит не рекомендовано? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время "не рекомендуем" — нет чёткого запрета. Поэтому в обществе эту тему надо будет поднять, дискуссию провести»,