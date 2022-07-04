Редчайший спорткар Subaru STi 22B продадут дороже нового Porsche 911

ГИБДД уточнит список запрещённых для водителей лекарств

Новости

Дмитрий Елизаров

ГИБДД планирует вместе с Минздравом создать список препаратов, при употреблении которых запрещено управление автомобилем. По мнению главы ГИБДД Москвы Александра Быкова, этой сфере требуются систематизация и более чёткие запреты, пишет ТАСС.

Читайте нас в Дзене!
  • Александр Быков заявил, что при обозначении препаратов, под воздействием которых нельзя садиться за руль, следует отказаться от формулировки «не рекомендовано». «Врачи же как пишут: "Не рекомендовано". Что значит не рекомендовано? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время "не рекомендуем" — нет чёткого запрета. Поэтому в обществе эту тему надо будет поднять, дискуссию провести», — приводит агентство заявление главы столичного ГИБДД.
  • Официальный запрет на управление автомобилем после приёма определённых препаратов появится после составления их реестра. Кроме того, Быков предложил наносить на упаковку таких лекарств визуальные предупреждения. «Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнём [ее], чтобы люди, покупая [лекарства], понимали», — сказал он.

В феврале Верховный суд подтвердил, что управлять автомобилем нельзя, к примеру, после приёма корвалола или валокордина. Этот вердикт был вынесен после рассмотрения дела автомобилиста, которого лишили «прав», обнаружив в его организме фенобарбитал. Утверждалось, что он появился как раз после употребления лекарств.

Принимаете такие лекарства?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение