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ГИБДД составила социальный портрет пьяного водителя

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Дмитрий Елизаров

Научный центр безопасности дорожного движения МВД рассказал, какие именно водители в 2021 году чаще всего становились участниками ДТП в нетрезвом состоянии. Как пишет ТАСС, среднестатистический такой водитель — нигде не работающий мужчина среднего возраста со средним же образованием.

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  • По данным НЦ БДД МВД, в девяти из 10 аварий с участием нетрезвых водителей ими оказывались мужчины. Более чем в трети таких аварий участвовали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет.
  • Чаще всего такие водители имеют среднее либо среднее специальное образование (отдельно отмечается, что автомобилисты с учёной степенью в «пьяных» ДТП не участвовали). Почти половина из них нигде не работает, 21% занят в сфере торговли или услуг. При этом только 13% нетрезвых аварий пришлись на мототранспорт.
  • Почти три четверти водителей с признаками опьянения, попавших в аварии, ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД. Аналитики МВД не уточняют, о каких именно нарушениях идёт речь. Однако отмечается, что среди всех аварий с участием водителей, лишённых «прав», более 40% из них имели признаки опьянения.
  • Всего, по данным МВД, в 2021 году в России было зафиксировано 15,7 тысячи аварий с участием нетрезвых водителей. Это около 12% или каждое восьмое ДТП в стране.

В начале мая стало известно о разработке нового ГОСТа — он регламентирует конструкцию и применение так называемых алкозамков. Устройства, блокирующие возможность ездить на автомобилях для пьяных, предлагается применять на машинах водителей, ранее застигнутых нетрезвыми за рулём.

Узнали себя в этом портрете?

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