ГИБДД составила социальный портрет пьяного водителя

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Какое наказание за езду в нетрезвом виде
Производство автомобилей «Москвич» может начаться в этом году
Дмитрий Елизаров
Научный центр безопасности дорожного движения МВД рассказал, какие именно водители в 2021 году чаще всего становились участниками ДТП в нетрезвом состоянии. Как пишет ТАСС, среднестатистический такой водитель — нигде не работающий мужчина среднего возраста со средним же образованием.
В начале мая стало известно о разработке нового ГОСТа — он регламентирует конструкцию и применение так называемых алкозамков. Устройства, блокирующие возможность ездить на автомобилях для пьяных, предлагается применять на машинах водителей, ранее застигнутых нетрезвыми за рулём.