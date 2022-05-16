ГИБДД составила социальный портрет пьяного водителя

Чаще всего такие водители имеют среднее либо среднее специальное образование (отдельно отмечается, что автомобилисты с учёной степенью в «пьяных» ДТП не участвовали). Почти половина из них нигде не работает, 21% занят в сфере торговли или услуг. При этом только 13% нетрезвых аварий пришлись на мототранспорт.