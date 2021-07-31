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ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей с серьёзными заболеваниями

Новости

Михаил Кондратьев

Минздрав будет передавать МВД сведения о найденных у водителей серьёзных заболеваниях, что может привести к автоматическому лишению прав. Это предполагает доработанный проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», опубликованный на regulation.gov.ru.

  • Согласно законопроекту, с 2022 года в России не нужно будет предъявлять бумажные медицинские справки при получении и продлении водительских прав — медучреждения начнут загружать электронные документы в новую единую систему. Вместе с тем туда же будет попадать информация о выявленных заболеваниях, при которых противопоказано вождение.
  • Предполагается, что такие заболевания могут быть обнаружены во время срока действия водительского удостоверения при каком-либо медосмотре или оказании помощи. Тогда водителя отправят на дополнительное обследование, а информацию передадут ГИБДД, где приостановят действие прав.
  • При выявленных частичных ограничениях к вождению будет предложено получение прав с соответствующей отметкой, а при серьёзных недугах удостоверение аннулируют. Это может произойти из-за проблем со зрением или слухом, алкоголизма и других заболеваний.
  • Впервые законопроект был представлен в 2019 году, тогда введение нового порядка планировалось на июль текущего года. Теперь поправки должны вступить в силу 1 марта 2022-го.

В апреле в России изменилась процедура выдачи водительского удостоверения. В частности, другим стал практический экзамен — теперь вместо двух этапов в виде «площадки» и «города» существует лишь один, но сразу в реальных дорожных условиях.

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