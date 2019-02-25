Экономим на регистрации автомобиля в ГИБДД

Документы

Перед поездкой в ГИБДД убедитесь, что у вас на руках все необходимые документы:

паспорт гражданина;

договор купли-продажи;

паспорт транспортного средства (ПТС);

свидетельство о регистрации ТС предыдущего собственника (СТС);

полис ОСАГО;

распечатанный заполненный бланк заявления и квитанции об оплате госпошлины (об этом чуть ниже).

В ПТС должны быть указаны ваши данные и подписи предыдущего и нынешнего собственника, а для полиса ОСАГО потребуется пройти техосмотр и получить диагностическую карту.