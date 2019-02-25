Экономим на регистрации автомобиля в ГИБДД
Команда Авто.ру
После того как вы проверили машину и заключили с продавцом сделку, вам необходимо зарегистрировать её в ГИБДД. Как это сделать быстро и с экономией, расскажем ниже.
Документы
Перед поездкой в ГИБДД убедитесь, что у вас на руках все необходимые документы:
паспорт гражданина;
договор купли-продажи;
паспорт транспортного средства (ПТС);
свидетельство о регистрации ТС предыдущего собственника (СТС);
полис ОСАГО;
распечатанный заполненный бланк заявления и квитанции об оплате госпошлины (об этом чуть ниже).
В ПТС должны быть указаны ваши данные и подписи предыдущего и нынешнего собственника, а для полиса ОСАГО потребуется пройти техосмотр и получить диагностическую карту.
Собрать документы и поехать в ГИБДД необходимо в течение 10 дней с даты подписания договора, иначе вы рискуете получить штраф. Посмотреть адреса отделений можно на официальном сайте Госавтоинспекции.
Как записаться
Сделать это лучше онлайн на портале «Госуслуги». На нём можно записаться на приём в удобное время и место, а также заполнить заявление в электронном виде — это позволит не стоять в очереди и сэкономить ещё больше времени.
Сколько придётся заплатить
Регистрация автомобиля предполагает оплату госпошлин. В настоящее время стоимость услуг следующая:
1 400 ₽
2 000 ₽— выдача госномеров;
350 ₽
500 ₽— выдача СТС;
245 ₽
350 ₽— внесение изменений в ПТС;
560 ₽
800 ₽— выдача нового ПТС (если в старом закончилось место).
Получить скидку 30% можно, заполнив заявление о регистрации автомобиля в электронном виде и оплатив госпошлины онлайн на портале «Госуслуги». Заявление и квитанции нужно будет распечатать.
В ГИБДД
Постарайтесь приехать вовремя и не забыть документы. Предварительная регистрация позволит не стоять в общей очереди. Подождите вызова инспектора. Дальше последует проверка автомобиля и документов на смотровой площадке.
Финал истории — это выдача свидетельства о регистрации ТС и госномеров. Номера повесьте на свой автомобиль, а СТС положите в портмоне — этот документ всегда должен быть у вас с собой.
Что может пойти не так
Основные проблемы могут возникнуть на площадке осмотра. Если автомобиль был в серьёзной аварии или не всё в порядке с VIN-номером, возможно, понадобится дополнительная криминалистическая экспертиза. Чтобы избежать этих проблем, стоит внимательнее осматривать автомобиль ещё до покупки.
Второй нюанс — это документы. Например, автомобиль может быть в угоне, залоге или иметь поддельные документы. Поэтому настоятельно рекомендуем проверять автомобиль по базам ещё до подписания договора купли-продажи, чтобы не попасть в подобную ситуацию.