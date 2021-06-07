ГИБДД предупредила о жёстком наказании за гаджеты на водительских экзаменах

Российская Госавтоинспекция зафиксировала рост числа водителей, которые используют электронные средства связи при сдаче теоретического экзамена. Как уточняет «КоммерсантЪ», таких нарушителей может ждать ответственность по статье 138.1 УК РФ вплоть до четырёх лет лишения свободы, и инспекторы в случае обнаружения применения «специальных технических средств» отправляют таких курсантов в полицию.

По данным издания, только столичная ГИБДД зафиксировала с начала года 18 случаев использования спецсредств во время сдачи экзаменов. Это, к примеру, миниатюрные микрофоны, камеры и устройства связи, которые курсанты крепят на одежде, обуви и медицинских масках. А в Татарстане используют даже фальшивые гипсовые накладки на якобы травмированные конечности.

В новом регламенте приёма водительских экзаменов, который вступил в силу 1 апреля, это обстоятельство учтено: у инспектора ГИБДД есть право прекратить экзамен, если он обнаружит, что сдающий пользуется подсказками или шпаргалками (включая технические устройства). Однако такие ситуации полиция квалифицирует и по статье УК, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение и оборот специальных техсредств, «предназначенных для негласного получения информации».

В рамках подобного уголовного дела водителям может грозить до 4 лет лишения свободы либо штраф до 200 тысяч рублей. Однако, как отмечает издание, в подавляющем большинстве подобных ситуаций суды ограничиваются назначением штрафов в размере 10-20 тысяч рублей.

Новый регламент водительских экзаменов изменил главным образом схему сдачи п рактической части теста: теперь все положенные упражнения кандидат в водители выполняет не на закрытой площадке, а прямо на городских улицах. Кроме того, скрываются маршруты проведения экзамена, а процесс сдачи фиксируется на видео.