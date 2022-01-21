ГИБДД предупредила о рейдах против пьяных водителей в Москве

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Какое наказание за езду в нетрезвом виде
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За три недели 2022 года в Москве были задержаны 1323 водителя с признаками опьянения за рулём. Такую статистику привела в пятницу ГИБДД. В своём телеграм-канале Госавтоинспекция также напомнила, что в выходные дни частота проверок на трезвость увеличивается.
В последние дни 2021 года с предложением ужесточить правила признания водителей нетрезвыми выступил председатель комиссии Госдумы по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин. Сейчас действует норма в 0,16 мг концентрации спирта на литр выдыхаемого воздуха. Эксперты называют её адекватным минимумом, чтобы защитить водителей от погрешности приборов.