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ГИБДД предупредила о рейдах против пьяных водителей в Москве

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Кирилл Малышев

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За три недели 2022 года в Москве были задержаны 1323 водителя с признаками опьянения за рулём. Такую статистику привела в пятницу ГИБДД. В своём телеграм-канале Госавтоинспекция также напомнила, что в выходные дни частота проверок на трезвость увеличивается.

  • У 589 водителей нетрезвое состояние подтвердилось. Ещё больше, 660 человек, отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
  • Оставшиеся 74 автомобилиста оказались рецидивистами. Они сели за руль в нетрезвом виде (или отказались от освидетельствования), уже будучи лишенными прав за то же самое правонарушение. Теперь им предстоит отвечать не по административному, а по уголовному кодексу.

В последние дни 2021 года с предложением ужесточить правила признания водителей нетрезвыми выступил председатель комиссии Госдумы по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин. Сейчас действует норма в 0,16 мг концентрации спирта на литр выдыхаемого воздуха. Эксперты называют её адекватным минимумом, чтобы защитить водителей от погрешности приборов.

Как полностью убрать пьяных из-за руля?

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