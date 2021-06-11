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ГИБДД поймала водителя, ездившего по двум «зеркальным» правам

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Кирилл Малышев

В республике Марий Эл выявили водителя, который после лишения настоящих водительских прав неоднократно приобретал себе поддельные, так называемые «зеркальные», и ездил по ним. Как сообщает местное управление ГИБДД, поводом послужило обращение постороннего человека.

  • В автоинспекцию региона обратился мужчина, получивший постановление об админи­стративном нарушении из Марий Эл. Но сам он в республике никогда не был. Оказалось, что оштрафован был неизвестный водитель Хонды, который предъявил права на имя потерпевшего, но со своей фотографией. Заявитель не имел отношения и к машине тоже.
  • Объявленная в розыск Honda скоро была остановлена. Её водитель предъявил права уже на другое имя — и снова поддельные. Выяснилось, что это 28-летний житель Чувашии, лишённый прав в 2018 году на 12 месяцев за выезд на встречную полосу. Однако, так как документ он сдал только в 2020‑м, срок лишения начал отсчитываться позже. Чтобы не оставаться без машины, он дважды покупал поддельное удостоверение через интернет.
  • Суть «зеркальных» прав в том, что в них совмещаются фотография заказчика и все остальные данные реального человека. Иногда подбирают даже полного тёзку, близкого по возрасту. Настоящим документ от этого не становится, но переждать срок лишения, не расставаясь с рулём, некоторым помогает. Если не попадутся.
  • Нарушитель уже получил протокол за управление автомобилем, будучи лишённым этого права. После изучения изъятых подделок эксперты примут решение о предъявлении обвинений уже в уголовном преступлении.

Ранее в Нижнем Тагиле автомобилисту грозило лишение прав за якобы обгон в запрещённом месте. Ему удалось доказать свою невиновность с помощью спутниковых и панорамных снимков трассы, размещённых сервисами Яндекс.Карты и Google.Maps. На них чётко было видно, какая разметка на дороге, и это противоречило материалам, составленным автоинспекторами.

А вас прав лишали?

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