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ГИБДД объяснила, почему водителя без ОСАГО можно арестовать

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Дмитрий Елизаров

Глава ГИБДД Михаил Черников подтвердил, что отсутствие полиса ОСАГО может привести к админи­стративному аресту. Как пишет «КоммерсантЪ», это было сделано в ответ на депутатский запрос: Ярослав Нилов сомневался в законности такой практики. По мнению ГИБДД, водителя можно не только арестовать, но и дополни­тельно оштрафовать либо заставить отрабатывать.

  • По словам главы ГИБДД, после того как водителю выписали 800-рублёвый штраф за пере­движение без полиса ОСАГО по части 2 статьи 12.37 КоАП, инспектор ГИБДД может потребовать от него прекращения противо­правных действий. Езда без ОСАГО под это определение вполне подпадает.
  • В случае повторного нарушения, как уточняет руководитель ГИБДД, к водителю может быть применена часть 1 статьи 19.3 КоАП. Она регулирует наказание за неповиновение законным требованиям полицейских и преду­сматривает как штраф до 4 тысяч рублей, так и админи­стративный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы от 40 до 120 часов. Меру наказания по этой статье определяет суд.
  • В какой форме должно быть выражено требование инспектора ГИБДД прекратить противоправные действия, Черников не уточнил. Также руководитель ведомства не отметил, в течение какого срока нарушение считается «повторным». При этом для нарушений, для которых в случае повторного совершения предусматри­вается ужесточение наказания (к примеру, проезд на красный свет), КоАП определяет этот срок в 1 год.

О применении административных арестов за езду без полисов ОСАГО стало известно в начале сентября. К примеру, в Красноярском крае водителя, повторно останов­ленного без полиса, арестовали на двое суток, а челябинца за аналогичное нарушение — на неделю.

Под угрозой ареста оформили бы ОСАГО?

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