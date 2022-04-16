ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения

Незначительными будут признаваться нарушения, которые хоть формально и могут стать причиной для возбуждения административного дела, при этом не влекут за собой серьёзных последствий. Агентство приводит в качестве примера отсутствующие брызговики на автомобилях, где они предусмотрены конструкцией, или неработающие стеклоомыватели.