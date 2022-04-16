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ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения

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Дмитрий Елизаров

Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать водителей за малозначительные нарушения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ГУОБДД МВД России. Вместо этого инспекторы сосредоточатся на выявлении более серьёзных нарушений, которые могут стать причиной ДТП.

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  • «Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — цитирует агентство заявление представителя ведомства.
  • Незначительными будут признаваться нарушения, которые хоть формально и могут стать причиной для возбуждения административного дела, при этом не влекут за собой серьёзных последствий. Агентство приводит в качестве примера отсутствующие брызговики на автомобилях, где они предусмотрены конструкцией, или неработающие стеклоомыватели.
  • Среди правонарушений, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, названы в первую очередь те, что предусмотрены статьёй 12.8 КоАП. Она регулирует ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. К примеру, в одной Москве с начала года ГИБДД задержала более 7,3 тысяч таких водителей. При этом около трёхсот из них попались повторно, уже будучи лишёнными водительских удостоверений.

Ранее в России автоматически продлили срок действия водительских прав. Мера коснётся тех удостоверений, действие которых заканчивается в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года: их продлят на три года.

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