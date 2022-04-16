ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения

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Дмитрий Елизаров
Сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать водителей за малозначительные нарушения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ГУОБДД МВД России. Вместо этого инспекторы сосредоточатся на выявлении более серьёзных нарушений, которые могут стать причиной ДТП.
Ранее в России автоматически продлили срок действия водительских прав. Мера коснётся тех удостоверений, действие которых заканчивается в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года: их продлят на три года.