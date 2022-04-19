ГИБДД не будет выписывать мелкие штрафы: что это значит и кого ждут поблажки
Анастасия Попова
Инспекторы ГИБДД не будут оформлять штрафы водителям, если те допустили незначительное нарушение ПДД или ездят на машине с мелкими неисправностями — такие разъяснения федеральным СМИ разослало МВД России. Разбираемся, кто из водителей сможет отделаться небольшой профилактической беседой и как долго будет продолжаться лояльное отношение сотрудников к нарушителям.
Кого и за что не будут штрафовать
В интернете появилась копия письма за подписью первого замглавы ведомства Александра Горового. В нём сотрудникам ГИБДД рекомендовалось по возможности отказаться от штрафов за незначительные нарушения ПДД. Из документа следовало, что такое отношение должно коснуться, в первую очередь, водителей профессионального транспорта, которые перевозят товары народного потребления и иные грузы, необходимые для развития страны. Письмо, как утверждали в популярных среди сотрудников полиции соцсетях, разослали по всем подразделениям ГИБДД в стране.
После этого МВД дало официальные разъяснения, согласно которым «основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий».
В переводе на понятный язык это означает, что инспекторы сосредоточатся на пресечении серьёзных нарушений ПДД. К этой категории, как уточнили в МВД, относятся нетрезвое вождение и отказ от медосвидетельствования, передача управления пьяному водителю. А в качестве примера несерьёзных нарушений в МВД привели отсутствие брызговиков на легковых автомобилях и неисправность стеклоомывателей.
Насколько это законно
Возможность отказаться от оформления постановления и ограничиться устным замечанием в адрес нарушителя прописана в нескольких законодательных нормах. Например, как указали в МВД, есть ст. 2.7. КоАП «Крайняя необходимость» и ст. 2.9 КоАП «Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения». Под понятие крайней необходимости, например, подходит нарушение ПДД, которое позволило избежать более серьёзных последствий.
Разъяснения о том, какое нарушение ПДД можно отнести к малозначительным, содержит Постановление пленума Верховного Суда. Речь там идёт о поступке, который формально хотя и имеет признаки административного правонарушения, «но с учётом характера совершённого правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений».
Как объяснил в беседе с корреспондентом Журнала Авто.ру ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала, нормы о «крайней необходимости» и «малозначительности» административных правонарушений существовали всегда. Но вот пользовались этой возможностью инспекторы, по его оценке, редко.
«Могу допустить, что после такого письма руководство ГИБДД дало указания своим сотрудникам лояльно относиться к нарушениям, влекущим небольшую меру ответственности. Например, если водитель допустил нарушение ПДД, за которое штрафуют на сумму до 1000 рублей. Но при условии, что нет пострадавших и ничьё имущество не повреждено», — рассуждает Мацала.
При квалификации нарушения как крайней необходимости, по мнению юриста, решение будет зависеть от того, перевесит ли предотвращённый вред тот, что был (или не был) причинён. И от того, был ли у водителя выбор и возможность не совершать такой проступок.
«Например, возьмём ситуацию, когда водитель видит, что на него по встречной полосе несётся автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, водитель выезжает из своего ряда на "встречку" и избегает ДТП. При этом, согласно ПДД, при возникновении опасности водитель, который движется в попутном движении, должен просто снижать скорость вплоть до полной остановки. ПДД не предусматривают маневрирования. Но именно маневрирование помогло предотвратить аварию, то есть выезд на полосу встречного движения в нарушение знаков или разметки был сделан во избежание причинения вреда жизни, здоровью, имуществу. Но только при условии, что иного варианта не было», — пояснил Мацала.
В свою очередь руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова заявила корреспонденту Журнала Авто.ру, что возможность ограничиться замечанием — это право, а не обязанность инспекторов ГИБДД.
«Вероятнее всего, на дорогах ничего существенно не изменится. Инспекторы ГИБДД и раньше не обращали внимания на мелкие нарушения и неисправности. Если полицейский будет тратить время на оформление таких мелочей, у него есть риск пропустить серьёзного нарушителя. Поэтому если водитель сможет исправить ситуацию на месте, например, включить ближний свет фар, пристегнуться ремнями безопасности, то его можно будет и отпустить. Полагаю, что сама по себе остановка и устное замечание инспектора сработают — любой законопослушный водитель будет внимательнее после такой встречи», — считает эксперт.
При этом, по словам Шебановой, не стоит ожидать, что инспекторы на местах получат прямые указания не останавливать нарушителей и не составлять протоколы. «Это бы стало прямым нарушением возложенных на ГИБДД задач. Вероятнее всего, речь идёт о правильном выборе при наличии альтернативы: при обнаружении нетрезвого водителя логично не тратить время на оформление того, кто забыл включить фары», — отметила адвокат.
Что делать водителю, которого остановили
Если инспектор раздумывает, отпустить водителя или всё-таки выписать постановление, оба эксперта считают в такой ситуации уместным напомнить ему о позиции МВД. Главное, сделать это вежливо и показать, что вы раскаиваетесь. Если инспектор всё равно решит составить материал, а нарушение, по мнению водителя, малозначительно, его можно оспорить. Суды такие штрафы действительно нередко отменяют.
По мнению Шебановой, водители начнут лояльнее относиться к сотрудникам ГИБДД, если их решения всё чаще будут основываться на фактических обстоятельствах.
«Если решение ограничиться предупреждением станет не исключением из правил, а обычной нормой, возрастёт народное доверие к системе, будет повышаться культура вождения. К минусам можно отнести то, что инспектор принимает решение исходя из конкретной ситуации. А это повод для недобросовестных водителей использовать ситуацию в свою пользу и длительное время безнаказанно совершать одни и те же малозначительные правонарушения», — считает адвокат Шебанова.
Как долго продлится период «лояльности», предсказать трудно. По оценкам экспертов, водители вряд ли узнают о его окончании официально. Обычно в ГИБДД такие изменения стараются не афишировать — скорее всего, эти негласные указания будут действовать до стабилизации ситуации в стране, предположил глава Координационного совета Федерации автомобилистов России (ФАР) Сергей Канаев.
«Учитывая непростую ситуацию в стране, никто не хочет вызывать дополнительное возмущение со стороны водителей тем, что инспекторы их останавливают, штрафуют за мелочи, составляют эти материалы. От лишних раздражителей власти будут по возможности избавляться. Из той же серии было продление срока действия водительских прав — это решение также сбавило напряжённость», — заключил Канаев.