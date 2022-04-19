ГИБДД не будет выписывать мелкие штрафы: что это значит и кого ждут поблажки

Насколько это законно

Возможность отказаться от оформления постановления и ограничиться устным замечанием в адрес нарушителя прописана в нескольких законодательных нормах. Например, как указали в МВД, есть ст. 2.7. КоАП «Крайняя необходимость» и ст. 2.9 КоАП «Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения». Под понятие крайней необходимости, например, подходит нарушение ПДД, которое позволило избежать более серьёзных последствий.

Разъяснения о том, какое нарушение ПДД можно отнести к малозначительным, содержит Постановление пленума Верховного Суда. Речь там идёт о поступке, который формально хотя и имеет признаки административного правонарушения, «но с учётом характера совершённого правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений».

Как объяснил в беседе с корреспондентом Журнала Авто.ру ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала, нормы о «крайней необходимости» и «малозначительности» административных правонарушений существовали всегда. Но вот пользовались этой возможностью инспекторы, по его оценке, редко.

«Могу допустить, что после такого письма руководство ГИБДД дало указания своим сотрудникам лояльно относиться к нарушениям, влекущим небольшую меру ответственности. Например, если водитель допустил нарушение ПДД, за которое штрафуют на сумму до 1000 рублей. Но при условии, что нет пострадавших и ничьё имущество не повреждено», — рассуждает Мацала.

При квалификации нарушения как крайней необходимости, по мнению юриста, решение будет зависеть от того, перевесит ли предотвращённый вред тот, что был (или не был) причинён. И от того, был ли у водителя выбор и возможность не совершать такой проступок.

«Например, возьмём ситуацию, когда водитель видит, что на него по встречной полосе несётся автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, водитель выезжает из своего ряда на "встречку" и избегает ДТП. При этом, согласно ПДД, при возникновении опасности водитель, который движется в попутном движении, должен просто снижать скорость вплоть до полной остановки. ПДД не предусматривают маневрирования. Но именно маневрирование помогло предотвратить аварию, то есть выезд на полосу встречного движения в нарушение знаков или разметки был сделан во избежание причинения вреда жизни, здоровью, имуществу. Но только при условии, что иного варианта не было», — пояснил Мацала.

В свою очередь руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова заявила корреспонденту Журнала Авто.ру, что возможность ограничиться замечанием — это право, а не обязанность инспекторов ГИБДД.

«Вероятнее всего, на дорогах ничего существенно не изменится. Инспекторы ГИБДД и раньше не обращали внимания на мелкие нарушения и неисправности. Если полицейский будет тратить время на оформление таких мелочей, у него есть риск пропустить серьёзного нарушителя. Поэтому если водитель сможет исправить ситуацию на месте, например, включить ближний свет фар, пристегнуться ремнями безопасности, то его можно будет и отпустить. Полагаю, что сама по себе остановка и устное замечание инспектора сработают — любой законопослушный водитель будет внимательнее после такой встречи», — считает эксперт.

При этом, по словам Шебановой, не стоит ожидать, что инспекторы на местах получат прямые указания не останавливать нарушителей и не составлять протоколы. «Это бы стало прямым нарушением возложенных на ГИБДД задач. Вероятнее всего, речь идёт о правильном выборе при наличии альтернативы: при обнаружении нетрезвого водителя логично не тратить время на оформление того, кто забыл включить фары», — отметила адвокат.