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ГИБДД назвала три самые опасные трассы Москвы

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Дмитрий Елизаров

Столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале  назвала три московских магистрали, которые лидируют по количеству аварий с летальным исходом. Звание лидера этого антирейтинга сохранила Московская кольцевая автодорога. Выводы ГИБДД основываются на статистике ДТП за три первых месяца нынешнего года, конкретные числа не приводятся.

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  • Второй трассой по количеству тяжёлых аварий в 2022 году стало Варшавское шоссе, на третьем месте — Калужское шоссе.
  • В своём сообщении ведомство просит водителей соблюдать скоростной режим, «соответствующий конкретным условиям движения». Кроме того, Госавтоинспекция настаивает на соблюдении безопасной дистанции.
  • Осенью 2020 года ведомство публиковало аналогичный антирейтинг, и тогда на первой его строчке также располагалась Московская кольцевая автодорога. При этом второе место занял Кутузовский проспект.

В марте нынешнего года свой список столичных магистралей, на которых фиксируются серьёзные ДТП, составила одна из страховых компаний. По её подсчётам, чаще всего аварии, после которых автомобили отправляются «под списание», происходят на МКАД, а также Варшавском, Каширском и Ленинградском шоссе.

Соблюдаете скоростной режим и дистанцию?

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