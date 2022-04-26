ГИБДД назвала три самые опасные трассы Москвы

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Уехать с места ДТП теперь можно! Рассказываем про эксперимент столичных властей
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Дмитрий Елизаров
Столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале назвала три московских магистрали, которые лидируют по количеству аварий с летальным исходом. Звание лидера этого антирейтинга сохранила Московская кольцевая автодорога. Выводы ГИБДД основываются на статистике ДТП за три первых месяца нынешнего года, конкретные числа не приводятся.
В марте нынешнего года свой список столичных магистралей, на которых фиксируются серьёзные ДТП, составила одна из страховых компаний. По её подсчётам, чаще всего аварии, после которых автомобили отправляются «под списание», происходят на МКАД, а также Варшавском, Каширском и Ленинградском шоссе.