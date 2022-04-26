ГИБДД назвала три самые опасные трассы Москвы

Осенью 2020 года ведомство публиковало аналогичный антирейтинг, и тогда на первой его строчке также располагалась Московская кольцевая автодорога. При этом второе место занял Кутузовский проспект.

В марте нынешнего года свой список столичных магистралей, на которых фиксируются серьёзные ДТП, составила одна из страховых компаний. По её подсчётам, чаще всего аварии, после которых автомобили отправляются «под списание», происходят на МКАД, а также Варшавском, Каширском и Ленинградском шоссе.