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ГИБДД Москвы составила портрет типичного мотоциклиста-нарушителя

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Кирилл Малышев

За первые пять месяцев этого года в столице произошло 128 ДТП с участием мотоциклов. В них семь человек погибли, 130 получили ранения, сообщает в понедельник телеграм-канал ГИБДД Москвы. В ведомстве также составили портрет типичного мотоциклиста-нарушителя.

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  • Большинство нарушений допустили мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, работники непроизводственной сферы со средним специальным или высшим образованием. Причинами ДТП с участием мототехники преимущественно становились несоответствие скорости конкретным условиям движения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, нарушение правил расположения мототранспорта на проезжей части.
  • Чаще всего мотоциклисты, как и водители машин, попадаются на превышении скорости от 20 до 40 км﻿/﻿ч и нарушении требований знаков и разметки. Байкеры чаще автомобилистов превышают скорость на 40–60 км﻿/﻿ч. Типично «двухколёсные» частые проступки — неправильная установка номерных знаков и пренебрежение правилами регистрации транспортных средств.

Месяц назад ГИБДД Москвы отчиталась, что в текущем году аварий с мотоциклами стало заметно меньше. За январь-апрель их зафиксировано 49, что на 18% меньше, чем год назад. Существенное увеличение количества ДТП за май связано с полноценным наступлением двухколёсного сезона.

Вас напрягают мотоциклы в потоке?

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