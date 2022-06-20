ГИБДД Москвы составила портрет типичного мотоциклиста-нарушителя

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Кирилл Малышев
За первые пять месяцев этого года в столице произошло 128 ДТП с участием мотоциклов. В них семь человек погибли, 130 получили ранения, сообщает в понедельник телеграм-канал ГИБДД Москвы. В ведомстве также составили портрет типичного мотоциклиста-нарушителя.
Месяц назад ГИБДД Москвы отчиталась, что в текущем году аварий с мотоциклами стало заметно меньше. За январь-апрель их зафиксировано 49, что на 18% меньше, чем год назад. Существенное увеличение количества ДТП за май связано с полноценным наступлением двухколёсного сезона.