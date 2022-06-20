ГИБДД Москвы составила портрет типичного мотоциклиста-нарушителя

Чаще всего мотоциклисты, как и водители машин, попадаются на превышении скорости от 20 до 40 км﻿/﻿ч и нарушении требований знаков и разметки. Байкеры чаще автомобилистов превышают скорость на 40–60 км﻿/﻿ч. Типично «двухколёсные» частые проступки — неправильная установка номерных знаков и пренебрежение правилами регистрации транспортных средств.



Месяц назад ГИБДД Москвы отчиталась, что в текущем году аварий с мотоциклами стало заметно меньше. За январь-апрель их зафиксировано 49, что на 18% меньше, чем год назад. Существенное увеличение количества ДТП за май связано с полноценным наступлением двухколёсного сезона.