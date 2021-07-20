ГИБДД Москвы раскрыла данные по штрафам за телефон и ремень

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Камеры, которые штрафуют за телефон и ремень: как они работают и как оспорить штраф
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Дмитрий Елизаров
Столичная ГИБДД обнародовала данные о результативности работы камер, фиксирующих непристёгнутые ремни безопасности и использование телефонов за рулём во время движения. Как пишет ТАСС, всего таких штрафов с начала нынешнего года выписано около 56 тысяч, причём в подавляющем большинстве — именно за ремни.
Предполагается, что аналогичные камеры появятся в скором времени на прочих российских дорогах. К примеру, в Подмосковье несколько подобных комплексов фиксации уже проходят тестирование.