ГИБДД Москвы раскрыла данные по штрафам за телефон и ремень

Столичная ГИБДД обнародовала данные о результатив­ности работы камер, фиксирующих непри­стёгнутые ремни безопасности и использо­вание телефонов за рулём во время движения. Как пишет ТАСС, всего таких штрафов с начала нынешнего года выписано около 56 тысяч, причём в подавляющем большинстве — именно за ремни.

За 2021 год столичная Госавтоинспекция оформила на основании данных с камер 52,6 тысячи постановлений по статье 12.6 КоАП (непристёгнутый ремень безопасности), санкция которой преду­сматривает штраф в тысячу рублей. Ведомство при этом не уточнило, есть ли среди этих постанов­лений выписанные за непри­стёгнутого переднего пассажира.

Пользовавшихся телефоном водителей камеры насчитали 3,4 тысячи. Наказание за это нарушение предусмотрено статьёй 12.36.1 и тоже заключается в безальтер­нативном штрафе размером в полторы тысячи рублей.