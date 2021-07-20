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ГИБДД Москвы раскрыла данные по штрафам за телефон и ремень

Новости

Дмитрий Елизаров

Столичная ГИБДД обнародовала данные о результатив­ности работы камер, фиксирующих непри­стёгнутые ремни безопасности и использо­вание телефонов за рулём во время движения. Как пишет ТАСС, всего таких штрафов с начала нынешнего года выписано около 56 тысяч, причём в подавляющем большинстве — именно за ремни.

  • За 2021 год столичная Госавтоинспекция оформила на основании данных с камер 52,6 тысячи постановлений по статье 12.6 КоАП (непристёгнутый ремень безопасности), санкция которой преду­сматривает штраф в тысячу рублей. Ведомство при этом не уточнило, есть ли среди этих постанов­лений выписанные за непри­стёгнутого переднего пассажира.
  • Пользовавшихся телефоном водителей камеры насчитали 3,4 тысячи. Наказание за это нарушение предусмотрено статьёй 12.36.1 и тоже заключается в безальтер­нативном штрафе размером в полторы тысячи рублей.
  • Камеры, фиксирующие новые виды нарушений, заработали в столице в ноябре прошлого года. А в марте нынешнего сообщалось, что за два месяца — январь и февраль — они выявили 13 тысяч нарушений. Сколько именно камер сейчас настроено на ремни и телефоны, неизвестно: в марте по данным столичного ЦОДД их было 29, хотя первоначально было установлено только восемь.

Предполагается, что аналогичные камеры появятся в скором времени на прочих российских дорогах. К примеру, в Подмосковье несколько подобных комплексов фиксации уже проходят тестирование.

Как считаете, здравое начинание?

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