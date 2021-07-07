ГИБДД показала самую быструю патрульную машину: 4,2 секунды до сотни

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«Пит-стоп», «Перехват», скрытое патрулирование: как ГИБДД ловит беспредельщиков
Глава формульной команды Mercedes-AMG Petronas продаёт свой Мерседес — редкий и дорогой
Кирилл Малышев
В Инстаграме столичной ГИБДД появился 15-минутный видеоролик, посвящённый работе автоинспекторов. В нём показали самый быстрый автомобиль московской дорожной полиции — это Mercedes-AMG GLS 63.
Сотрудников ГИБДД на дорогах становится всё меньше. Для контроля движения они чаще используют более точечные схемы контроля и современные технологии — электронику, спецоперации и скрытое патрулирование. О них можно прочитать в нашем материале.