Глава формульной команды Mercedes-AMG Petronas продаёт свой Мерседес — редкий и дорогой

ГИБДД показала самую быструю патрульную машину: 4,2 секунды до сотни

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Кирилл Малышев

В Инстаграме столичной ГИБДД появился 15-минутный видеоролик, посвящённый работе автоинспекторов. В нём показали самый быстрый автомобиль московской дорожной полиции — это Mercedes-AMG GLS 63.

  • Флагманский внедорожник немецкого бренда оснащён двигателем V8 с двойным наддувом. При рабочем объёме в четыре литра он выдаёт 612 л.с. и 850 Нм. Разгон до сотни занимает 4,2 секунды. 
  • В конфигураторе на официальном сайте Мерседеса стартовая цена такого автомобиля составляет 14,9 миллиона рублей. Это без учёта специального оборудования и раскраски для полиции. Для сравнения, основная машина столичной ГИБДД — Skoda Octavia со 150-сильным двигателем 1.4 TSI и механической коробкой — стоит от 1,56 миллиона рублей.
  • В фильме Mercedes-AMG GLS 63 можно увидеть с середины 12‑й минуты. Машина показана в обычной патрульной работе — ловит нарушителей на пустых трассах. Она снабжена ноутбуком с комплексом «Пит-стоп», который позволяет подключаться к окрестным камерам видеофиксации и выявлять злостных нарушителей. Авторы опубликованного ролика утверждают, что при встрече с этим автомобилем никто «не останется безнаказанным».

Сотрудников ГИБДД на дорогах становится всё меньше. Для контроля движения они чаще используют более точечные схемы контроля и современные технологии — электронику, спецоперации и скрытое патрулирование. О них можно прочитать в нашем материале.

Нужны ли полиции такие машины?

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