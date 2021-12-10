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ГИБДД Москвы назвала нарушения, которые чаще всего приводят к тяжёлым ДТП

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Дмитрий Елизаров

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За 11 месяцев нынешнего года на территории столицы зарегистрировано 7732 аварии, в результате которых погибли 323 человека и ранены 8767 человек. Об этом сообщает официальный сайт столичной Госавтоинспекции. Самым частым нарушением, которое приводит к ДТП с пострадавшими, названо несоблюдение дистанции, самой аварийно опасной столичной трассой — МКАД.

  • Помимо несоблюдения дистанции среди нарушений, наиболее часто встречающихся среди причин аварий, ГИБДД отметила несоблюдение очерёдности проезда, неверный выбор скорости в определённых дорожных условиях, а также проезд пешеходных переходов и перестроение с нарушением правил. Самые частые аварии в Москве в 2021 году — это столкновения и наезды на пешеходов.
  • По данным «Российской газеты», самое опасное место Москвы — это кольцевая автодорога. Здесь за 10 месяцев нынешнего года случилось 577 аварий, в которых 44 человека погибли и 667 пострадали. МКАД в качестве самой аварийно нагруженной трассы упоминалась и в сентябрьском отчёте Госавтоинспекции наряду с Кутузовским проспектом и Калужским шоссе.
  • Примечательно, что за два месяца количество аварий на территории столицы выросло почти в полтора раза, а число погибших — на четверть. Согласно официальной статистике ГИБДД, по итогам трёх кварталов 2021 года в Москве случилось 5536 ДТП с 255 погибшими.

Всего в России за период с января по октябрь зафиксировано более 109 тысяч аварий. Самым аварийно опасным временем был назван вечер пятницы.

Доводилось попадать в аварии?

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