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ГИБДД и московские власти разошлись в оценке числа ДТП в столице

Новости

Дмитрий Елизаров

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Российская ГИБДД опубликовала статистику аварийности в стране за 11 месяцев нынешнего года — в целом число ДТП снижается, однако в некоторых регионах продолжает расти. Лидером по темпам прироста назвали Москву. При этом, как пишет «КоммерсантЪ», в столичном ЦОДД заявили, что на самом деле количество ДТП на столичных дорогах уменьшилось.

  • Всего в России зарегистрировано около 120 тысяч ДТП — это на 9,1% меньше, чем в прошлом году. Количество погибших и раненых снизилось на 8,6 и 9,5% соответ­ственно (до 13,4 и 151,6 тысячи человек). В Москве за тот же период зафиксировано 7,73 тысячи аварий, и это на 6,8% больше, чем в 2020‑м. Кроме того, рост аварийности отмечается в Северной Осетии, Костромской, Свердловской, Кировской и Вологодской областях, а также в Севастополе. В некоторых же регионах число ДТП сократилось более чем на 30% — это Удмуртия и Архангельская область.
  • В столичном ЦОДД заявили, что сравнивать статистику 2021-го с прошлым годом некорректно из-за пандемийных ограничений. Локдаун в Москве, пришедшийся на весну, привёл к тому, что жители столицы стали заметно меньше пользоваться автомобилями — а это в свою очередь сказалось в уменьшении статистики аварийности.
  • Поэтому данные нынешнего года необходимо сравнивать с показателями 2019 года, когда дорожная ситуация была сопоставимой. А в этом случае будет зафиксирован заметный спад аварий­ности: уменьшение числа ДТП на 7%, погибших и раненых — на 16,7 и 8,9% соответственно.

Ранее столичная Госавтоинспекция назвала нарушения, которые чаще всего приводят к тяжёлым последствиям ДТП. На первом месте несоблюдение дистанции, за ним идут разногласия водителей в определении очерёдности проезда и неправильный выбор скорости в конкретных дорожных условиях.

Кто правильно считает, ГИБДД или ЦОДД?

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