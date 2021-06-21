Экзамен в ГИБДД можно будет сдать на беспилотнике — уже с 2025 года

ГИБДД планирует внедрить беспилотники для сдачи экзаменов на права к 2025 году. Разработать эти машины должны в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам замглавы ГИБДД Николая Шеюхина, беспилотный автомобиль будет оснащён камерами, сенсорными педалями и планшетом, который станет играть роль «электронного инспектора» — тот должен задавать маршрут для ученика во время сдачи экзамена.

Внедрение автопилота не будет подразумевать отсутствие живого инспектора в машине.

Главная задача новинки — помощь в проведении практического экзамена для инспекторов в условиях городского трафика.

Ранее столичная ГИБДД пригрозила уголовным сроком «списывающим» на теоретическом экзамене на права. Здесь ведомство, наоборот, выступает резким противником использования современных технических средств и напоминает, что скрытые устройства слежения могут быть приравнены к шпионским гаджетам.