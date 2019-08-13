Уберите от экранов инсектофобов: осы превратили машину в огромный улей

Владелец седана Chevrolet Malibu оставил автомобиль на лужайке возле дома на продолжи­тельное время, а когда вернулся, обнаружил, что машина преврати­лась в огромный осиный улей.

Чтобы избавиться от ос, хозяин автомобиля позвонил в специали­зированную компанию Stinger Creations. Её специалисты, облачён­ные в специ­альные костюмы, приехали спасать машину и заодно сняли впечат­ляющий ролик. Внимание: если вы испытываете неприязнь к летающим насекомым, не включайте это видео, а лучше посмотрите, как ёж принимает ванну.