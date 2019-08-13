Уберите от экранов инсектофобов: осы превратили машину в огромный улей

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Ястребу надоело летать, и он решил прокатиться на машине
Старый фургон превратили в гибрид яхты и дома на колёсах
Николай Андреев
Владелец седана Chevrolet Malibu оставил автомобиль на лужайке возле дома на продолжительное время, а когда вернулся, обнаружил, что машина превратилась в огромный осиный улей.
Чтобы избавиться от ос, хозяин автомобиля позвонил в специализированную компанию Stinger Creations. Её специалисты, облачённые в специальные костюмы, приехали спасать машину и заодно сняли впечатляющий ролик. Внимание: если вы испытываете неприязнь к летающим насекомым, не включайте это видео, а лучше посмотрите, как ёж принимает ванну.