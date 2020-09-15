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Гигантский вседорожник Volkswagen на базе минивэна рассекретили в Сети

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Дмитрий Елизаров

Издание CarnewsChina опубликовало изобра­жения опытных образцов вседорожника, который совместное предприятие FAW-VW разрабаты­вает на базе минивэна Volkswagen Viloran. Он будет даже крупнее нынешнего VW Teramont.

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  • Судя по шпионским фотографиям прототипов, безымянный пока кроссовер внешне будет напоминать VW Viloran (за исключе­нием традици­онных задних дверей вместо сдвижных), но интерьер для вседорожника разработают оригинальный. В отличие от Вилорана, у кроссовера не предусмотрен полноценный централь­ный тоннель: вместо него смонтируют «парящий» постамент для селектора коробки передач.

  • Базируется будущая новинка на той же самой растянутой версии платформы MQB, что и минивэн. Если платформу не подвергнут доработкам, колёсная база вседорож­ника превысит 3 метра, а длина может достигнуть 5300 мм против 5036 мм у Терамонта.

  • По данным издания, силовую установку для новинки тоже позаим­ствуют у VW Viloran — это двух­литровая «турбочетвёрка» на 220 л.с. в паре с семиступен­чатым «роботом». Получит ли модель систему полного привода, неизвестно, но для минивэна она не пред­лагается.

  • Ожидается, что дебют новинки состоится в рамках Пекинского автосалона, который стартует 26 сентября, а продажи кроссовера в Китае начнутся месяцем позже. Планирует ли Volkswagen выпускать вседорожник для внешних рынков, пока не уточняется.

  • Сам же минивэн VW Viloran может появиться в России. Около недели назад сообщалось, что в нашей стране запатентован его дизайн.

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