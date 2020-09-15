Гигантский вседорожник Volkswagen на базе минивэна рассекретили в Сети
Дмитрий Елизаров
Издание CarnewsChina опубликовало изображения опытных образцов вседорожника, который совместное предприятие
Судя по шпионским фотографиям прототипов, безымянный пока кроссовер внешне будет напоминать VW Viloran (за исключением традиционных задних дверей вместо сдвижных), но интерьер для вседорожника разработают оригинальный. В отличие от Вилорана, у кроссовера не предусмотрен полноценный центральный тоннель: вместо него смонтируют «парящий» постамент для селектора коробки передач.
Базируется будущая новинка на той же самой растянутой версии платформы MQB, что и минивэн. Если платформу не подвергнут доработкам, колёсная база вседорожника превысит 3 метра, а длина может достигнуть 5300 мм против 5036 мм у Терамонта.
По данным издания, силовую установку для новинки тоже позаимствуют у VW Viloran — это двухлитровая «турбочетвёрка» на 220 л.с. в паре с семиступенчатым «роботом». Получит ли модель систему полного привода, неизвестно, но для минивэна она не предлагается.
Ожидается, что дебют новинки состоится в рамках Пекинского автосалона, который стартует 26 сентября, а продажи кроссовера в Китае начнутся месяцем позже. Планирует ли Volkswagen выпускать вседорожник для внешних рынков, пока не уточняется.
Сам же минивэн VW Viloran может появиться в России. Около недели назад сообщалось, что в нашей стране запатентован его дизайн.