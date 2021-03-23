Новые подробности об ультрароскошном кроссовере Lexus: он будет больше, чем BMW X7, и мощнее

Первоначально планировалось, что ультра­роскошный кроссовер Lexus выйдет на рынок в 2021 году. Однако компания отложила дебют принципи­альной новинки — не только из-за корона­вирусных ограничений, осложнивших разработку модели в целом, но и по причине необходи­мости доведения до совер­шенства нового двигателя, который планируется применить на кроссовере. Это 4,0-литровый бензиновый V8 с двойным турбо­наддувом и запланиро­ванной отдачей на уровне 650 л.с.

Он возглавит моторную гамму вседорожника, который, как ожидается, назовут Lexus LF (от Lexus Future). Базовые же версии будут оснащать гибридной силовой установкой на основе более компактного двигателя — шести­цилин­дрового агрегата объёмом 3,5 литра. Схожая установка уже используется на флагманском седане Lexus LS.

У седана для нового кроссовера позаим­ствуют и платформу — топовую версию фирменной архитектуры TNGA, которая известна под обозначе­нием TNGA-L. По данным издания, в длину новинка вытянется на 5250 милли­метров, что сделает кроссовер заметно крупнее нынешнего внедорожника Lexus LX и даже актуального BMW X7.

На домашнем рынке кроссовер будет стоить от 15 до 20 миллионов иен (10,3–13,7 миллиона рублей). Для сравнения, цена BMW X7 в России стартует с отметки в 7 420 000 рублей за версию с 340-сильным бензиновым мотором, а топовая моди­фикация — M50i M Special (530 л.с.) — оценивается в 11 210 000 рублей. 557-сильный Mercedes-Maybach GLS длиной 5205 милли­метров стоит как минимум 16 150 000 рублей.