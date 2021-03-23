Новые подробности об ультрароскошном кроссовере Lexus: он будет больше, чем BMW X7, и мощнее
Дмитрий Елизаров
Компания Lexus не отказывается от идеи создания флагманского, самого крупного кроссовера, однако не будет с ним торопиться. Как сообщает BestCarWeb, серийная версия концепта
Первоначально планировалось, что ультрароскошный кроссовер Lexus выйдет на рынок в 2021 году. Однако компания отложила дебют принципиальной новинки — не только из-за коронавирусных ограничений, осложнивших разработку модели в целом, но и по причине необходимости доведения до совершенства нового двигателя, который планируется применить на кроссовере. Это 4,0-литровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом и запланированной отдачей на уровне 650 л.с.
Он возглавит моторную гамму вседорожника, который, как ожидается, назовут Lexus LF (от Lexus Future). Базовые же версии будут оснащать гибридной силовой установкой на основе более компактного двигателя — шестицилиндрового агрегата объёмом 3,5 литра. Схожая установка уже используется на флагманском седане Lexus LS.
У седана для нового кроссовера позаимствуют и платформу — топовую версию фирменной архитектуры TNGA, которая известна под обозначением
TNGA-L.По данным издания, в длину новинка вытянется на 5250 миллиметров, что сделает кроссовер заметно крупнее нынешнего внедорожника Lexus LX и даже актуального BMW X7.
На домашнем рынке кроссовер будет стоить от 15 до 20 миллионов иен (10,3–13,7 миллиона рублей). Для сравнения, цена BMW X7 в России стартует с отметки в
7 420 000рублей за версию с 340-сильным бензиновым мотором, а топовая модификация — M50i M Special (530 л.с.) — оценивается в 11 210 000рублей. 557-сильный Mercedes-Maybach GLS длиной 5205 миллиметров стоит как минимум 16 150 000рублей.
Ранее сообщалось, что нынешний внедорожный флагман марки — Lexus LX — также должен сменить поколение. Новую модель, как и прежде, построят на платформе нового Toyota Land Cruiser, но при этом сделают куда более роскошным, чем сейчас. Ожидается, что Land Cruiser 300 дебютирует нынешней весной, а новый Lexus LX появится годом позже.