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Новые подробности об ультрароскошном кроссовере Lexus: он будет больше, чем BMW X7, и мощнее

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Дмитрий Елизаров

Компания Lexus не отказывается от идеи создания флагманского, самого крупного кроссовера, однако не будет с ним торопиться. Как сообщает BestCarWeb, серийная версия концепта LF-1 Limitless, представ­ленного в 2019-м, появится на рынке не ранее 2023 года и получит не только полный привод со спортивными настройками, но и мощные моторы.

  • Первоначально планировалось, что ультра­роскошный кроссовер Lexus выйдет на рынок в 2021 году. Однако компания отложила дебют принципи­альной новинки — не только из-за корона­вирусных ограничений, осложнивших разработку модели в целом, но и по причине необходи­мости доведения до совер­шенства нового двигателя, который планируется применить на кроссовере. Это 4,0-литровый бензиновый V8 с двойным турбо­наддувом и запланиро­ванной отдачей на уровне 650 л.с.

  • Он возглавит моторную гамму вседорожника, который, как ожидается, назовут Lexus LF (от Lexus Future). Базовые же версии будут оснащать гибридной силовой установкой на основе более компактного двигателя — шести­цилин­дрового агрегата объёмом 3,5 литра. Схожая установка уже используется на флагманском седане Lexus LS.

  • У седана для нового кроссовера позаим­ствуют и платформу — топовую версию фирменной архитектуры TNGA, которая известна под обозначе­нием TNGA-L. По данным издания, в длину новинка вытянется на 5250 милли­метров, что сделает кроссовер заметно крупнее нынешнего внедорожника Lexus LX и даже актуального BMW X7.

  • На домашнем рынке кроссовер будет стоить от 15 до 20 миллионов иен (10,3–13,7 миллиона рублей). Для сравнения, цена BMW X7 в России стартует с отметки в 7 420 000 рублей за версию с 340-сильным бензиновым мотором, а топовая моди­фикация — M50i M Special (530 л.с.) — оценивается в 11 210 000 рублей. 557-сильный Mercedes-Maybach GLS длиной 5205 милли­метров стоит как минимум 16 150 000 рублей.

  • Ранее сообщалось, что нынешний внедорожный флагман марки — Lexus LX — также должен сменить поколение. Новую модель, как и прежде, построят на платформе нового Toyota Land Cruiser, но при этом сделают куда более роскошным, чем сейчас. Ожидается, что Land Cruiser 300 дебютирует нынешней весной, а новый Lexus LX появится годом позже.

Как считаете, нужен Лексусу большой и быстрый кроссовер?

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