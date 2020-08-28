В Калифорнии построили гигантский Volkswagen Beetle. Он размером с Хаммер

Поклонники модели первоначально планировали увеличить «Жука» ровно на 50%, однако по ряду причин юридического характера вынуждены были ограничиться ростом в 40%.

Автомобиль выпуска 1959 года разобрали и провели через процедуру лазерного сканирования. После этого каждую деталь просто увеличили на заданную величину и на базе полученных моделей сформировали чертежи для изготовления компонентов.