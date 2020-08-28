В Калифорнии построили гигантский Volkswagen Beetle. Он размером с Хаммер
Дмитрий Елизаров
Идея увеличить автомобиль Volkswagen Beetle («Жук») образца 1959 года в полтора раза пришла в головы американца Скотта Таппера и его отца: рассказ о проекте опубликован на YouTube-канале Ridiculous Ride. Строить «малолитражку» пришлось на грузовом шасси Dodge.
Создатели монстра под названием Huge Bug («Огромный жук») взялись за проект просто ради того, чтобы быть заметнее в городском трафике. По их словам, Beetle — чудесный автомобиль, но чересчур компактен для калифорнийских дорог.
Поклонники модели первоначально планировали увеличить «Жука» ровно на 50%, однако по ряду причин юридического характера вынуждены были ограничиться ростом в 40%.
Автомобиль выпуска 1959 года разобрали и провели через процедуру лазерного сканирования. После этого каждую деталь просто увеличили на заданную величину и на базе полученных моделей сформировали чертежи для изготовления компонентов.
Оригинальный дизайн середины прошлого века сохранён и в интерьере Huge Bug, но гигантский «кабриолет» снабдили рядом современных удобств, включая электростеклоподъёмники, кресла с подогревом и вентиляцией, а также приборы от Dodge (которые, впрочем, спрятаны под передней панелью и появляются по нажатию кнопки).
Основой для автомобиля стало шасси одного из пикапов Dodge, а в движение Huge Bug приводится восьмицилиндровым двигателем объёмом 5,7 литра.
По словам Скотта Таппера, Huge Bug оказался настолько популярным, что ему периодически поступают предложения о выкупе автомобиля.