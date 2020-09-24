Седан Rolls-Royce Ghost получил длиннобазную версию с креслами Serenity
Дмитрий Елизаров
Роскошный британский седан Rolls-Royce Ghost получил длиннобазную версию под названием Ghost Extended. По пространству для задних пассажиров новинка уступает только удлинённой версии флагманского седана Phantom, но, несмотря на увеличение габаритов, в динамике Ghost не потерял.
Ghost вырос в длину на 170 мм — до 5716 мм, а расстояние между осями седана увеличилось с 3295 до 3465 мм. При этом в весе седан прибавил лишь 46 килограммов. Визуально увеличение длины практически незаметно: дизайнеры Rolls-Royce скрыли его за счёт новых обводов кузова и более крупных задних дверей.
Новинку предполагается позиционировать в первую очередь как машину для использования с персональным водителем, тогда как статус стандартного Ghost допускает возможность владельцу самому садиться за руль.
Лимузин можно укомплектовать особо комфортными задними креслами. Они получили собственное наименование Serenity и расширенные возможности регулировки.
В списке оснащения седана также появился новый холодильник, который встраивается между задними креслами. В его разработке участвовали ведущие европейские сомелье. Холодильник может охлаждать напитки до плюс 11 либо до плюс 6 градусов — по мнению специалистов, это оптимальная температура для двух основных видов шампанского.
По прочим параметрам, включая силовую установку, Ghost Extended повторяет стандартную версию седана. Лимузин оснащается 6,75-литровым V12, развивающим 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента, и, как и представленная ранее версия, потратит на разгон до
100 км/ч4,8 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч.