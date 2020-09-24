Представлены самые мощные Peugeot в истории: AWD и 5,2 секунды до сотни

Седан Rolls-Royce Ghost получил длиннобазную версию с креслами Serenity

Новости

Дмитрий Елизаров

Роскошный британский седан Rolls-Royce Ghost получил длиннобазную версию под названием Ghost Extended. По простран­ству для задних пассажиров новинка уступает только удлинённой версии флагман­ского седана Phantom, но, несмотря на увеличение габаритов, в динамике Ghost не потерял.

1/10

  • Ghost вырос в длину на 170 мм — до 5716 мм, а расстояние между осями седана увеличилось с 3295 до 3465 мм. При этом в весе седан прибавил лишь 46 кило­граммов. Визуально увеличение длины практически незаметно: дизайнеры Rolls-Royce скрыли его за счёт новых обводов кузова и более крупных задних дверей.

  • Новинку предполагается позици­онировать в первую очередь как машину для использо­вания с персональным водителем, тогда как статус стандартного Ghost допускает возможность владельцу самому садиться за руль.

  • Лимузин можно укомплектовать особо комфортными задними креслами. Они получили собственное наимено­вание Serenity и расширенные возмож­ности регулировки.

  • В списке оснащения седана также появился новый холодильник, который встраи­вается между задними креслами. В его разработке участвовали ведущие европейские сомелье. Холодиль­ник может охлаждать напитки до плюс 11 либо до плюс 6 градусов — по мнению специ­алистов, это оптимальная температура для двух основных видов шампанского.

  • По прочим параметрам, включая силовую установку, Ghost Extended повторяет стандартную версию седана. Лимузин оснащается 6,75-литровым V12, развивающим 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента, и, как и пред­став­ленная ранее версия, потратит на разгон до 100 км/ч 4,8 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч.

Стоило растягивать Rolls-Royce Ghost?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение