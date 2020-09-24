Седан Rolls-Royce Ghost получил длиннобазную версию с креслами Serenity

Ghost вырос в длину на 170 мм — до 5716 мм, а расстояние между осями седана увеличилось с 3295 до 3465 мм. При этом в весе седан прибавил лишь 46 кило­граммов. Визуально увеличение длины практически незаметно: дизайнеры Rolls-Royce скрыли его за счёт новых обводов кузова и более крупных задних дверей.

Новинку предполагается позици­онировать в первую очередь как машину для использо­вания с персональным водителем, тогда как статус стандартного Ghost допускает возможность владельцу самому садиться за руль.

Лимузин можно укомплектовать особо комфортными задними креслами. Они получили собственное наимено­вание Serenity и расширенные возмож­ности регулировки.

В списке оснащения седана также появился новый холодильник, который встраи­вается между задними креслами. В его разработке участвовали ведущие европейские сомелье. Холодиль­ник может охлаждать напитки до плюс 11 либо до плюс 6 градусов — по мнению специ­алистов, это оптимальная температура для двух основных видов шампанского.