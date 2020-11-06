Автомобиль из «Охотников за привидениями» превратился в конструктор Lego

Набор состоит из 2352 деталей, а длина готового автомо­биля составляет 47 санти­метров. Утверждается, что в конс­трукторе кропот­ливо воссоздано всё бортовое оборудо­вание, которое нёс на себе Ecto-1 охотников за привиде­ниями. Кроме того, у модели имеются выдвижные задние кресла, а передние колёса можно повора­чивать при помощи руля.

Шеф-дизайнер Lego Майкл Псиаки, как пишет Motor1, заявил, что конструктор пере­полнен аутентич­ными элементами и «пасхалками» на радость поклон­никам фильма, но в подроб­ности вдаваться не стал. Конструктор появится в продаже 15 ноября и будет стоить в США 199 долларов (15,3 тысячи рублей).

Оригинальный фильм с Ecto-1 и Биллом Мюрреем в главной роли вышел на экраны в 1984 году. В 2021-м состоится премьера новой версии этой истории под названием «Охотники за привиде­ниями: Наследники», где, как ожидается, будет задейст­вован тот же Cadillac Miller-Meteor.