Автомобиль из «Охотников за привидениями» превратился в конструктор Lego
Дмитрий Елизаров
Компания Lego анонсировала скорый выход нового набора, посвящённого автомобилю Cadillac Miller-Meteor 1959 года из знаменитого фильма «Охотники за привидениями». В Lego заявили, что это самый подробный конструктор данного автомобиля в истории фирмы.
Набор состоит из 2352 деталей, а длина готового автомобиля составляет 47 сантиметров. Утверждается, что в конструкторе кропотливо воссоздано всё бортовое оборудование, которое нёс на себе
Ecto-1охотников за привидениями. Кроме того, у модели имеются выдвижные задние кресла, а передние колёса можно поворачивать при помощи руля.
Шеф-дизайнер Lego Майкл Псиаки, как пишет Motor1, заявил, что конструктор переполнен аутентичными элементами и «пасхалками» на радость поклонникам фильма, но в подробности вдаваться не стал. Конструктор появится в продаже 15 ноября и будет стоить в США 199 долларов (15,3 тысячи рублей).
Оригинальный фильм с
Ecto-1и Биллом Мюрреем в главной роли вышел на экраны в 1984 году. В 2021-мсостоится премьера новой версии этой истории под названием «Охотники за привидениями: Наследники», где, как ожидается, будет задействован тот же Cadillac Miller-Meteor.
Весной нынешнего года фотограф Доминик Фрейзер из британского журнала Evo реализовал с использованием конструкторов Lego оригинальный фотопроект. Он воссоздал при помощи кубиков две серии знаменитых фотоснимков. На одной из них запечатлены спорткары раллийной группы B, для второй источником вдохновения стали изображения культовых Porsche.