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Автомобиль из «Охотников за привидениями» превратился в конструктор Lego

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Дмитрий Елизаров

Компания Lego анонсировала скорый выход нового набора, посвящённого авто­мобилю Cadillac Miller-Meteor 1959 года из знаменитого фильма «Охотники за привиде­ниями». В Lego заявили, что это самый подробный конструктор данного автомо­биля в истории фирмы.

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  • Набор состоит из 2352 деталей, а длина готового автомо­биля составляет 47 санти­метров. Утверждается, что в конс­трукторе кропот­ливо воссоздано всё бортовое оборудо­вание, которое нёс на себе Ecto-1 охотников за привиде­ниями. Кроме того, у модели имеются выдвижные задние кресла, а передние колёса можно повора­чивать при помощи руля.

  • Шеф-дизайнер Lego Майкл Псиаки, как пишет Motor1, заявил, что конструктор пере­полнен аутентич­ными элементами и «пасхалками» на радость поклон­никам фильма, но в подроб­ности вдаваться не стал. Конструктор появится в продаже 15 ноября и будет стоить в США 199 долларов (15,3 тысячи рублей).

  • Оригинальный фильм с Ecto-1 и Биллом Мюрреем в главной роли вышел на экраны в 1984 году. В 2021-м состоится премьера новой версии этой истории под названием «Охотники за привиде­ниями: Наследники», где, как ожидается, будет задейст­вован тот же Cadillac Miller-Meteor.

  • Весной нынешнего года фотограф Доминик Фрейзер из британского журнала Evo реализовал с использо­ванием конс­трукторов Lego оригиналь­ный фотопроект. Он воссоздал при помощи кубиков две серии знаменитых фото­снимков. На одной из них запечат­лены спорткары раллийной группы B, для второй источником вдохно­вения стали изображения культовых Porsche.

Увлекались в детстве конструкторами?

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