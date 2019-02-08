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Экс-глава Renault-Nissan арендовал для свадьбы Версаль на деньги компании

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Компания Renault сообщила о новых результатах внутреннего расследования, которое было начато после ареста теперь уже бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. В компании выяснили, что 50 000 евро из ее бюджета пошли на аренду Версаля для свадьбы Гона в 2016 году.

Деньги были проведены как благотворительное финансирование, поэтому до начала расследования это не вызвало подозрений. Как пишет Reuters, ещё до свадьбы Гона компания Renault заключила с Версальским дворцом соглашение, в рамках которого автопроизводитель выделил 2,3 миллиона евро на проведение реставрационных работ в дворцовом ансамбле. За это компания получала право организовать ряд мероприятий на территории Версаля (правда, стоимость таких услуг составляла заметно меньшую сумму – около 575 000 евро).

Адвокат Карлоса Гона в ответ на обвинения заявил, что экс-глава компании не тратил корпоративные деньги на свою свадьбу. По словам защиты, Версаль не попросил никакой платы за предоставления зала для свадьбы, а Гон был не в курсе, что деньги за аренду спишут со счета Renault. При этом все остальные траты на организацию торжества были покрыты исключительно из личных средств Карлоса Гона.

  • Экс-глава Renault Nissan с 19 ноября 2018 года содержится в японской тюрьме.

  • Его обвиняют в нескольких случаях сокрытия реального вознаграждения, полученного из бюджета альянса, а также в использовании активов компании в личных целях.

  • Ему грозит тюремное заключение общим сроком более десяти лет.

Получится ли у Гона выйти сухим из воды?

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