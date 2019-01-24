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Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

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Бывший глава Nissan и Mitsubishi Motors Motors Карлос Гон ушёл с поста гендиректора Renault. Об этом сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью изданию Bloomberg.

Карлос Гон

Карлос Гон, который находится в японской тюрьме по нескольким обвинениям в финансовых махинациях, лишился последней должности в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi. Сразу после ареста в ноябре 2018 года его отправили в отставку с поста компаний Nissan и Mitsubishi Motors, а совет директоров Renault решил не торопиться с принятием решения.

Ранее японский суд дважды отказал Гону в освобождении под залог, несмотря на его готовность остаться под домашним арестом и сдать паспорта. Он будет находиться в заключении как минимум до лета 2019 года. Именно поэтому главный акционер Renault – правительство Франции – решило выбрать замену Гону.

Ожидается, что должность председателя совета директоров Renault займёт бывший глава французской шинной компании Michelin Жан-Доминик Сенар, а новым генеральным директором компании станет бывший заместитель Гона Тьерри Болоре.

  • Карлоса Гона арестовали 19 ноября 2018 года в аэропорту Токио по подозрению в сокрытии доходов.

  • Прокуратура предъявила четыре обвинения, по которым ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как на Renault скажется уход Гона?

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