Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Карлос Гон, который находится в японской тюрьме по нескольким обвинениям в финансовых махинациях, лишился последней должности в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi. Сразу после ареста в ноябре 2018 года его отправили в отставку с поста компаний Nissan и Mitsubishi Motors, а совет директоров Renault решил не торопиться с принятием решения.

Ранее японский суд дважды отказал Гону в освобождении под залог, несмотря на его готовность остаться под домашним арестом и сдать паспорта. Он будет находиться в заключении как минимум до лета 2019 года. Именно поэтому главный акционер Renault – правительство Франции – решило выбрать замену Гону.

Ожидается, что должность председателя совета директоров Renault займёт бывший глава французской шинной компании Michelin Жан-Доминик Сенар, а новым генеральным директором компании станет бывший заместитель Гона Тьерри Болоре.