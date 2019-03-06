Карлос Гон вышел из тюрьмы под залог в миллиард йен
Николай Андреев
Спустя 108 дней, проведённых в японской тюрьме, бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон вышел на свободу. Накануне токийский суд разрешил освободить его под залог в миллиард йен (8,95 миллиона долларов). Об этом сообщило издание Nikkei.
По условиям суда, Гон не сможет покинуть Японию, в его доме установят видеокамеры, а также ему запрещено общаться с людьми, связанными с его делом. Доступ к компьютеру и телефону разрешён только по будням в офисе адвоката, но Гону нельзя пользоваться интернетом.
Однако Карлос Гон по специальному разрешению местного суда может посещать заседания советов директоров компаний Nissan, Mitsubishi и Renault — в каждой из них он ещё числится в руководящем составе.
Карлоса Гона задержали 19 ноября 2018 года в аэропорту Токио.
Его обвиняют в нескольких случаях сокрытия вознаграждения, полученного из бюджета альянса, а также в использовании активов в личных целях.
Гон отрицает все обвинения, считая их «заговором и предательством» руководства Nissan.