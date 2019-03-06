Карлос Гон вышел из тюрьмы под залог в миллиард йен

По условиям суда, Гон не сможет покинуть Японию, в его доме установят видеокамеры, а также ему запрещено общаться с людьми, связанными с его делом. Доступ к компьютеру и телефону разрешён только по будням в офисе адвоката, но Гону нельзя пользоваться интернетом.

Однако Карлос Гон по специальному разрешению местного суда может посещать заседания советов директоров компаний Nissan, Mitsubishi и Renault — в каждой из них он ещё числится в руководящем составе.