Экс-главу Nissan опять арестовали

Обвинители считают, что Карлос Гон передал из резервных фондов альянса около 32 миллионов долларов своему представителю в Омане. При этом 5 миллионов долларов потратили на покупку яхты, которой впоследствии пользовались Гон и члены его семьи.

Накануне ареста бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi сообщил, что проведёт 11 апреля пресс-конференцию, на которой обнародует всю правду о заговоре руководства Nissan против него. Сегодня глава группы адвокатов Дзюнъитиро Хиронака рассказал, что Гон успел записать видеообращение по этому поводу, которое опубликуют в ближайшее время.

Карлос Гон был арестован в Токио 19 ноября 2018 года по обвинению в финансовых махинациях при работе в Nissan. Через некоторое время его лишили постов председателя правления в компаниях Nissan, Mitsubishi и Renault.

В начале марта 2019 года Гона выпустили из японской тюрьмы под залог в миллиард йен (8,95 миллиона долларов). После освобождения он находился под домашним арестом.