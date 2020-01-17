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Про побег экс-главы Renault-Nissan из Японии снимут фильм

Новости

Николай Андреев

Продюсер фильма «Бёрдман» Джон Лешер встретился с экс-главой альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном и обсудил возможную экранизацию его побега из-под домашнего ареста в Японии. Как стало известно изданию Daily Mail, фильм может выйти на потоковом сервисе Netflix.

Карлос Гон

  • Сам Карлос Гон не собирается публично раскрывать детали побега, но, по данным некоторых источников, он пере­ехал из Токио в Осаку, где сел в частный самолёт и после пересадки в Турции попал в Бейрут. Некоторое время бизнес­мену пришлось прятаться в боксе для перевозки музыкального оборудо­вания, в котором заранее про­делали отверстия для вентиляции. По слухам, в органи­зации плана и воплощении побега участво­вало 15 бывших американ­ских военных, а вся операция обошлась Гону в несколько миллионов долларов.

  • Карлос Гон, имеющий три гражданства — ливанское, французское и бразильское, сбежал из Японии в Ливан 31 декабря. Осенью 2018 года японский суд обвинил его в незаконном при­­своении средств Renault-Nissan. Гону грозило заключение сроком до 10 лет, однако только рас­смотре­ние дела, по словам адвокатов, могло растянуться минимум на пять лет. Гон все обвине­ния отрицал, а после побега уже дал несколько интервью, разоблачающих японский стиль управления.

  • Позднее власти Ливана запретили Гону покидать страну, а также запросили все материалы, связанные с обвине­ниями, выдвинутыми против экс-главы альянса Renault-Nissan.

Посмотрите фильм про побег Карлоса Гона?

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