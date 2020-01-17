Про побег экс-главы Renault-Nissan из Японии снимут фильм

Сам Карлос Гон не собирается публично раскрывать детали побега, но, по данным некоторых источников, он пере­ехал из Токио в Осаку, где сел в частный самолёт и после пересадки в Турции попал в Бейрут. Некоторое время бизнес­мену пришлось прятаться в боксе для перевозки музыкального оборудо­вания, в котором заранее про­делали отверстия для вентиляции. По слухам, в органи­зации плана и воплощении побега участво­вало 15 бывших американ­ских военных, а вся операция обошлась Гону в несколько миллионов долларов.