Про побег экс-главы Renault-Nissan из Японии снимут фильм
Николай Андреев
Продюсер фильма «Бёрдман» Джон Лешер встретился с экс-главой альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном и обсудил возможную экранизацию его побега из-под домашнего ареста в Японии. Как стало известно изданию Daily Mail, фильм может выйти на потоковом сервисе Netflix.
Сам Карлос Гон не собирается публично раскрывать детали побега, но, по данным некоторых источников, он переехал из Токио в Осаку, где сел в частный самолёт и после пересадки в Турции попал в Бейрут. Некоторое время бизнесмену пришлось прятаться в боксе для перевозки музыкального оборудования, в котором заранее проделали отверстия для вентиляции. По слухам, в организации плана и воплощении побега участвовало 15 бывших американских военных, а вся операция обошлась Гону в несколько миллионов долларов.
Карлос Гон, имеющий три гражданства — ливанское, французское и бразильское, сбежал из Японии в Ливан 31 декабря. Осенью 2018 года японский суд обвинил его в незаконном присвоении средств Renault-Nissan. Гону грозило заключение сроком до 10 лет, однако только рассмотрение дела, по словам адвокатов, могло растянуться минимум на пять лет. Гон все обвинения отрицал, а после побега уже дал несколько интервью, разоблачающих японский стиль управления.
Позднее власти Ливана запретили Гону покидать страну, а также запросили все материалы, связанные с обвинениями, выдвинутыми против экс-главы альянса Renault-Nissan.