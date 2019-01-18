Обновлённый Ford Mondeo изменился внешне и стал гибридом

Экс-главе Renault-Nissan предъявили новое обвинение

Новости

Экс-главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону, арестованному в Японии за финансовые махинации, предъявили новое обвинение. Ему вменяют в вину незаконное получение крупной суммы через предприятие Mitsubishi Motors. 

Вот как на сегодняшний день выглядит полный список обвинений, предъявленных бывшему топ-менеджеру.

  • После ареста в конце прошлого года Карлоса Гона уже отправили в отставку с поста компании Nissan. В ближайшее время правительство Франции, являющееся крупнейшим акционером компании Renault, также рассмотрит вопрос об отставке Гона.

  • Ряд экспертов считают, что финансовый скандал вокруг экс-главы альянса Renault Nissan был раздут из-за несогласия акционеров Nissan с планом Гона о преобразовании автомобильного альянса в единую компанию.

  • Если обвинения в адрес Карлоса Гона подтвердятся, то его ждет тюремное заключение общим сроком больше десяти лет, а также, скорее всего, крупные штрафы.

Карлос Гон действительно виноват или его подставили?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение