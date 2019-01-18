Экс-главе Renault-Nissan предъявили новое обвинение

После ареста в конце прошлого года Карлоса Гона уже отправили в отставку с поста компании Nissan. В ближайшее время правительство Франции, являющееся крупнейшим акционером компании Renault, также рассмотрит вопрос об отставке Гона.

Ряд экспертов считают, что финансовый скандал вокруг экс-главы альянса Renault Nissan был раздут из-за несогласия акционеров Nissan с планом Гона о преобразовании автомобильного альянса в единую компанию.