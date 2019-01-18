Экс-главе Renault-Nissan предъявили новое обвинение
Экс-главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону, арестованному в Японии за финансовые махинации, предъявили новое обвинение. Ему вменяют в вину незаконное получение крупной суммы через предприятие Mitsubishi Motors.
Вот как на сегодняшний день выглядит полный список обвинений, предъявленных бывшему топ-менеджеру.
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После ареста в конце прошлого года Карлоса Гона уже отправили в отставку с поста компании Nissan. В ближайшее время правительство Франции, являющееся крупнейшим акционером компании Renault, также рассмотрит вопрос об отставке Гона.
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Ряд экспертов считают, что финансовый скандал вокруг экс-главы альянса Renault Nissan был раздут из-за несогласия акционеров Nissan с планом Гона о преобразовании автомобильного альянса в единую компанию.
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Если обвинения в адрес Карлоса Гона подтвердятся, то его ждет тюремное заключение общим сроком больше десяти лет, а также, скорее всего, крупные штрафы.