Экс-глава Renault-Nissan сбежал из-под домашнего ареста и покинул Японию

Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии и сейчас находится в Ливане. Об этом сообщает информаци­онное агентство Reuters.

В Японии топ-менеджера обвиняют в финансовых махинациях и превышении должностных полно­мочий. Гона задержали в Токио осенью 2018 года, но весной 2019-го отпустили под домашний арест. Покидать территорию Японии ему запретили.

Как Гону удалось сбежать, неизвестно. Предполага­ется, что он покинул страну под чужим именем. Куда он отправился из Токио, пока неясно. Однако известно, что в Бейрут он прилетел в поне­дельник на частном самолёте из Стамбула.

У Карлоса Гона три гражданства — французское, бразильское и ливанское.