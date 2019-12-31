Экс-глава Renault-Nissan сбежал из-под домашнего ареста и покинул Японию
Александр Мирошкин
Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии и сейчас находится в Ливане. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В Японии топ-менеджера обвиняют в финансовых махинациях и превышении должностных полномочий. Гона задержали в Токио осенью 2018 года, но весной
2019-гоотпустили под домашний арест. Покидать территорию Японии ему запретили.
Как Гону удалось сбежать, неизвестно. Предполагается, что он покинул страну под чужим именем. Куда он отправился из Токио, пока неясно. Однако известно, что в Бейрут он прилетел в понедельник на частном самолёте из Стамбула.
У Карлоса Гона три гражданства — французское, бразильское и ливанское.
«Я более не нахожусь в заложниках у японского правосудия, где процветает дискриминация и нарушаются права человека. Я не сбежал от правосудия. Я сбежал от беззакония и политического преследования», — заявил Гон, оказавшись в Ливане.