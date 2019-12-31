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Экс-глава Renault-Nissan сбежал из-под домашнего ареста и покинул Японию

Новости

Александр Мирошкин

Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии и сейчас находится в Ливане. Об этом сообщает информаци­онное агентство Reuters.

  • В Японии топ-менеджера обвиняют в финансовых махинациях и превышении должностных полно­мочий. Гона задержали в Токио осенью 2018 года, но весной 2019-го отпустили под домашний арест. Покидать территорию Японии ему запретили.

  • Как Гону удалось сбежать, неизвестно. Предполага­ется, что он покинул страну под чужим именем. Куда он отправился из Токио, пока неясно. Однако известно, что в Бейрут он прилетел в поне­дельник на частном самолёте из Стамбула.

  • У Карлоса Гона три гражданства — французское, бразильское и ливанское.

  • «Я более не нахожусь в заложниках у японского правосудия, где процветает дискриминация и нарушаются права человека. Я не сбежал от правосудия. Я сбежал от беззакония и полити­ческого преследования», — заявил Гон, оказавшись в Ливане.

Сможет ли Карлос Гон избежать наказания в Японии? 

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