Maserati представила первый гибрид в своей истории
Наталья Насонова
Компания Maserati представила первый в своей истории гибридный автомобиль, которым стал седан Ghibli Hybrid.
Привычный V6 мощностью 349 л.с. Ghibli Hybrid сменил на 2,0-литровую турбированную «четвёрку», знакомую по моделям Alfa Romeo Giulia и Stelvio, и 48-вольтовый стартер-генератор. Пиковая мощность силовой установки — 330 л.с. и 450 Нм. Литий-ионную батарею для лучшей развесовки разместили в багажнике.
До 100 км/ч седан разгоняется за 5,7 секунды, максимальная скорость составляет
255 км/ч.Гибрид на 25–30% экономичнее бензинового Ghibli: расход заявлен в пределах 8,5– 9,6 л/100 км,в зависимости от цикла. Чтобы владельцы чувствовали, что Ghibli Hybrid — это всё ещё Maserati, в оптимизированную выхлопную систему добавили специальные резонаторы, с которыми звук напоминает звук мотора V6.
Внешне Ghibli Hybrid выделяется новой решёткой радиатора с вертикальными планками, синими тормозными суппортами и прочими украшениями того же цвета — в воздуховодах передних крыльев и на эмблемах. Задние фонари имеют светодиодный рисунок в виде бумеранга — как на концепте Alfieri и на 3200 GT.
Среди главных особенностей салона — увеличенный 10,1-дюймовый мультимедийный экран (вместо 8,4-дюймового), возможность обновления мультимедийки «по воздуху» и синяя строчка на сиденьях.
Гибрид Ghibli стал первым шагом в стратегии электрификации всех новых моделей Maserati. Первые полностью электрические машины итальянской марки появятся в 2021 году — это будут новые GranTurismo и GranCabrio.