Maserati представила первый гибрид в своей истории

Привычный V6 мощностью 349 л.с. Ghibli Hybrid сменил на 2,0-литровую турбиро­ванную «четвёрку», знакомую по моделям Alfa Romeo Giulia и Stelvio, и 48-вольтовый стартер-генератор. Пиковая мощность силовой установки — 330 л.с. и 450 Нм. Литий-ионную батарею для лучшей развесовки разместили в багажнике.

До 100 км/ч седан разгоняется за 5,7 секунды, максимальная скорость состав­ляет 255 км/ч. Гибрид на 25–30% экономичнее бензинового Ghibli: расход заявлен в пределах 8,5– 9,6 л/100 км, в зави­симости от цикла. Чтобы владельцы чувство­вали, что Ghibli Hybrid — это всё ещё Maserati, в оптимизиро­ванную выхлопную систему добавили специ­альные резона­торы, с которыми звук напоминает звук мотора V6.

Внешне Ghibli Hybrid выделяется новой решёткой радиатора с вертикальными планками, синими тормозными суппортами и прочими украше­ниями того же цвета — в воздухо­водах передних крыльев и на эмблемах. Задние фонари имеют свето­диодный рисунок в виде бумеранга — как на концепте Alfieri и на 3200 GT.

Среди главных особен­ностей салона — увеличенный 10,1-дюймовый мульти­медийный экран (вместо 8,4-дюймового), возможность обнов­ления мульти­медийки «по воздуху» и синяя строчка на сиденьях.