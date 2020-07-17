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Maserati представила первый гибрид в своей истории

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Наталья Насонова

Компания Maserati представила первый в своей истории гибридный автомобиль, которым стал седан Ghibli Hybrid.

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  • Привычный V6 мощностью 349 л.с. Ghibli Hybrid сменил на 2,0-литровую турбиро­ванную «четвёрку», знакомую по моделям Alfa Romeo Giulia и Stelvio, и 48-вольтовый стартер-генератор. Пиковая мощность силовой установки — 330 л.с. и 450 Нм. Литий-ионную батарею для лучшей развесовки разместили в багажнике.

  • До 100 км/ч седан разгоняется за 5,7 секунды, максимальная скорость состав­ляет 255 км/ч. Гибрид на 25–30% экономичнее бензинового Ghibli: расход заявлен в пределах 8,5–9,6 л/100 км, в зави­симости от цикла. Чтобы владельцы чувство­вали, что Ghibli Hybrid — это всё ещё Maserati, в оптимизиро­ванную выхлопную систему добавили специ­альные резона­торы, с которыми звук напоминает звук мотора V6.

  • Внешне Ghibli Hybrid выделяется новой решёткой радиатора с вертикальными планками, синими тормозными суппортами и прочими украше­ниями того же цвета — в воздухо­водах передних крыльев и на эмблемах. Задние фонари имеют свето­диодный рисунок в виде бумеранга — как на концепте Alfieri и на 3200 GT.

  • Среди главных особен­ностей салона — увеличенный 10,1-дюймовый мульти­медийный экран (вместо 8,4-дюймового), возможность обнов­ления мульти­медийки «по воздуху» и синяя строчка на сиденьях.

  • Гибрид Ghibli стал первым шагом в стратегии электри­фикации всех новых моделей Maserati. Первые полностью электриче­ские машины итальянской марки появятся в 2021 году — это будут новые GranTurismo и GranCabrio.

Гибрид — необходимость или дань моде?

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