Google Maps отправляет водителей в «тракторный» проезд, откуда они не могут выбраться
Дмитрий Елизаров
Жительница норвежской деревушки Стрюн Иирис Селин пожаловалась на форумах Google, что местное население уже устало выручать заблудившихся автотуристов. Навигатор Google Maps ведёт их по технической дороге, которая годится только для тракторов и лошадей.
Только за одну неделю, согласно обращению Селин, им пришлось вытаскивать минимум пять застрявших автомобилей туристов, а одна из машин чуть не рухнула с высоты около трёх метров. В ловушку туристы попадают, желая при помощи Google Maps добраться до старта одного из популярных в этой местности пешеходных маршрутов.
Местные жители устанавливали в начале грунтовки плакаты с предостережениями, но туристы не обращают на них внимания. Не останавливают их и временные заграждения, которые сооружает Селин. Поскольку дорога постоянно используется тракторами и квадроциклами местных жителей, у них нет возможности построить стационарный шлагбаум.
Иирис жалуется, что нашествие туристов отнимает у обитателей деревни не только время, но и деньги, так как дорогу приходится регулярно восстанавливать.
Воззвание на форумах Google связано с тем, что руководство Google Maps, по словам Селин, не обращает внимания на её обращение, написанное ещё в июле. Навигатор упрямо продолжает отправлять автомобилистов по непроходимому маршруту, хотя до нужного места существует и безопасная дорога. Дело в том, что «тракторный» проезд, по мнению приложения, оказался короче.