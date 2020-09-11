Спорткар Lexus RC F получил лимитированную серию с титановым выхлопом

Google Maps отправляет водителей в «тракторный» проезд, откуда они не могут выбраться

Новости

Дмитрий Елизаров

Жительница норвежской деревушки Стрюн Иирис Селин пожало­валась на форумах Google, что местное население уже устало выручать заблудив­шихся автотуристов. Навигатор Google Maps ведёт их по технической дороге, которая годится только для тракторов и лошадей.

1/4

  • Только за одну неделю, согласно обращению Селин, им пришлось вытаскивать минимум пять застрявших авто­мобилей туристов, а одна из машин чуть не рухнула с высоты около трёх метров. В ловушку туристы попадают, желая при помощи Google Maps добраться до старта одного из популярных в этой местности пешеходных маршрутов.

  • Местные жители устанавли­вали в начале грунтовки плакаты с предостере­жениями, но туристы не обращают на них внимания. Не останав­ливают их и временные заграж­дения, которые сооружает Селин. Поскольку дорога постоянно используется тракторами и квадро­циклами местных жителей, у них нет возмож­ности построить стационарный шлагбаум.

  • Иирис жалуется, что нашествие туристов отнимает у обитателей деревни не только время, но и деньги, так как дорогу приходится регулярно восстанавливать.

  • Воззвание на форумах Google связано с тем, что руко­водство Google Maps, по словам Селин, не обращает внимания на её обращение, написанное ещё в июле. Навигатор упрямо продолжает отправлять автомобилистов по непроходимому маршруту, хотя до нужного места существует и безопасная дорога. Дело в том, что «тракторный» проезд, по мнению приложения, оказался короче.

Доводилось блуждать по навигатору?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение