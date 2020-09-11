Google Maps отправляет водителей в «тракторный» проезд, откуда они не могут выбраться

Только за одну неделю, согласно обращению Селин, им пришлось вытаскивать минимум пять застрявших авто­мобилей туристов, а одна из машин чуть не рухнула с высоты около трёх метров. В ловушку туристы попадают, желая при помощи Google Maps добраться до старта одного из популярных в этой местности пешеходных маршрутов.

Местные жители устанавли­вали в начале грунтовки плакаты с предостере­жениями, но туристы не обращают на них внимания. Не останав­ливают их и временные заграж­дения, которые сооружает Селин. Поскольку дорога постоянно используется тракторами и квадро­циклами местных жителей, у них нет возмож­ности построить стационарный шлагбаум.

Иирис жалуется, что нашествие туристов отнимает у обитателей деревни не только время, но и деньги, так как дорогу приходится регулярно восстанавливать.