Джуджаро создал суперкар с безрамочным лобовым стеклом

GFG Style Vision 2030 Desert Raid с 240-миллиметровым клиренсом отличается от прототипа Vision 2030, представ­ленного в декабре 2019 года, новой окраской кузова, расширенной колеёй, 20-дюймо ­выми колёсами с внедорожными шинами и карбоновыми брызговиками. Мощность новинки снижена с 540 до 518 л.с., а время разгона до «сотни» увеличилось до 3,8 секунды (декабрьский прототип был на 0,3 секунды быстрее).