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Джуджаро создал суперкар с безрамочным лобовым стеклом

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Николай Андреев

Итальянская компания GFG Style, которая принадлежит 81-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, представила два концепт-кара: родстер Bandini Dora Barchetta и внедорожник Vision 2030 Desert Raid. Их премьера должна была состояться на Женевском автосалоне, который отменили.

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  • Прототип Bandini Dora Barchetta оснастили безрамочным лобовым стеклом и защитными дугами безопасности на подъёмных дверях. Концепт-кар также получил руль-штурвал и большую цифровую приборку. Водитель и пассажир Bandini Dora Barchetta разделены перегородкой.

  • Полноприводный родстер оснащён электри­ческой силовой установкой мощностью 544 л.с. (680 Н·м). На разгон до 100 км/ч у него уходит 3,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. На одном заряде аккумулятора запас хода превышает 450 километров.

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  • GFG Style Vision 2030 Desert Raid с 240-миллиметровым клиренсом отличается от прототипа Vision 2030, представ­ленного в декабре 2019 года, новой окраской кузова, расширенной колеёй, 20-дюймо­выми колёсами с внедорожными шинами и карбоновыми брызговиками. Мощность новинки снижена с 540 до 518 л.с., а время разгона до «сотни» увеличилось до 3,8 секунды (декабрьский прототип был на 0,3 секунды быстрее).

Серийное производство двух концепт-каров не планируется. Дизайн-студия GFG Style создала оба автомобиля для привлечения клиентов.

Какой прототип Джуджаро понравился больше?

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