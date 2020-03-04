Джуджаро создал суперкар с безрамочным лобовым стеклом
Николай Андреев
Итальянская компания GFG Style, которая принадлежит 81-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, представила два концепт-кара: родстер Bandini Dora Barchetta и внедорожник Vision 2030 Desert Raid. Их премьера должна была состояться на Женевском автосалоне, который отменили.
Прототип Bandini Dora Barchetta оснастили безрамочным лобовым стеклом и защитными дугами безопасности на подъёмных дверях. Концепт-кар также получил руль-штурвал и большую цифровую приборку. Водитель и пассажир Bandini Dora Barchetta разделены перегородкой.
Полноприводный родстер оснащён электрической силовой установкой мощностью 544 л.с. (680 Н·м). На разгон до
100 км/чу него уходит 3,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.На одном заряде аккумулятора запас хода превышает 450 километров.
GFG Style Vision 2030 Desert Raid с 240-миллиметровым клиренсом отличается от прототипа Vision 2030, представленного в декабре 2019 года, новой окраской кузова, расширенной колеёй,
20-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами и карбоновыми брызговиками. Мощность новинки снижена с 540 до 518 л.с., а время разгона до «сотни» увеличилось до 3,8 секунды (декабрьский прототип был на 0,3 секунды быстрее).
Серийное производство двух концепт-каров не планируется. Дизайн-студия GFG Style создала оба автомобиля для привлечения клиентов.