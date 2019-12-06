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Итальянцы нарисовали для арабов электрический суперкар-внедорожник

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Николай Андреев

Итальянская компания GFG Style, которая принадлежит 81-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, показала изображения внедорожного электромобиля GFG Style 2030. Его разработают специально для Саудовской Аравии – по словам итальянцев, на чём-то подобном будут ездить жители арабской страны в 2030 году.

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  • В основу двухместного GFG Style 2030 ляжет алюминиевая простран­ственная рама, а кузов будет выполнен из карбона и покрашен в цвета флага Саудовской Аравии. Высокий дорожный просвет обеспечат 22-дюймовые колёсные диски и регулируемая по высоте подвеска.

  • Полноприводный GFG Style 2030 должен быть оснащён полностью электри­ческой силовой установкой мощностью 540 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч займёт 3,5 секунды, а макси­мальная скорость ограничена на отметке в 200 кило­метров в час. Причём создатели заявляют, что свою максималку купе будет способно развить на любом покрытии. Запас хода без подзарядки — 365 километров.

  • В салоне суперкара предусмотрен усечённый снизу руль без верхней части обода и четыре дисплея. На них выводится картинка приборного щитка, а также с мультимедийной системы и камер заднего вида.

Официальная премьера GFG Style 2030 «в железе» состоится на Женевском автосалоне в марте 2020 года. На прошлой выставке в Женеве итальянская компания демонстри­ровала похожий по концепции электро­мобиль Kangaroo, но у него — совершенно другая внешность.

GFG Style 2030 способен стать идеальным автомобилем для Саудовской Аравии?

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