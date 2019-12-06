Итальянцы нарисовали для арабов электрический суперкар-внедорожник
Николай Андреев
Итальянская компания GFG Style, которая принадлежит 81-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, показала изображения внедорожного электромобиля GFG Style 2030. Его разработают специально для Саудовской Аравии – по словам итальянцев, на чём-то подобном будут ездить жители арабской страны в 2030 году.
В основу двухместного GFG Style 2030 ляжет алюминиевая пространственная рама, а кузов будет выполнен из карбона и покрашен в цвета флага Саудовской Аравии. Высокий дорожный просвет обеспечат
22-дюймовыеколёсные диски и регулируемая по высоте подвеска.
Полноприводный GFG Style 2030 должен быть оснащён полностью электрической силовой установкой мощностью 540 лошадиных сил. Разгон до
100 км/чзаймёт 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 200 километров в час. Причём создатели заявляют, что свою максималку купе будет способно развить на любом покрытии. Запас хода без подзарядки — 365 километров.
В салоне суперкара предусмотрен усечённый снизу руль без верхней части обода и четыре дисплея. На них выводится картинка приборного щитка, а также с мультимедийной системы и камер заднего вида.
Официальная премьера GFG Style 2030 «в железе» состоится на Женевском автосалоне в марте 2020 года. На прошлой выставке в Женеве итальянская компания демонстрировала похожий по концепции электромобиль Kangaroo, но у него — совершенно другая внешность.