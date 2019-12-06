Итальянцы нарисовали для арабов электрический суперкар-внедорожник

В основу двухместного GFG Style 2030 ляжет алюминиевая простран­ственная рама, а кузов будет выполнен из карбона и покрашен в цвета флага Саудовской Аравии. Высокий дорожный просвет обеспечат 22-дюймовые колёсные диски и регулируемая по высоте подвеска.

Полноприводный GFG Style 2030 должен быть оснащён полностью электри­ческой силовой установкой мощностью 540 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч займёт 3,5 секунды, а макси­мальная скорость ограничена на отметке в 200 кило­метров в час. Причём создатели заявляют, что свою максималку купе будет способно развить на любом покрытии. Запас хода без подзарядки — 365 километров.