В Женеве покажут машину, способную разогнаться до 250 километров в час на любом покрытии

Kangaroo будет иметь двухместный кузов и четыре электромотора, способные разогнать электромобиль до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость – более 250 км/ч. Причём, как заверяют создатели, достичь ее можно будет на любом покрытии.

Кузов Kangaroo выполнят из карбона, а в его основу ляжет алюминиевая пространственная рама, разработкой которой занималась китайская фирма CH Auto.