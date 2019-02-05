Как при помощи нудла, хомутов и карабинов защитить машину на парковке

В Женеве покажут машину, способную разогнаться до 250 километров в час на любом покрытии

Новости

Компания GFG Style, принадлежащая 80-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, покажет на Женевевском автосалоне «электрический гипервнедорожник» под названием Kangaroo. И вот его первый тизер.

Kangaroo будет иметь двухместный кузов и четыре электромотора, способные разогнать электромобиль до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость – более 250 км/ч. Причём, как заверяют создатели, достичь ее можно будет на любом покрытии.

Кузов Kangaroo выполнят из карбона, а в его основу ляжет алюминиевая пространственная рама, разработкой которой занималась китайская фирма CH Auto.

GFG Sibylla
1/3
GFG Sibylla

  • Фирма GFG Style основана в 2015 года – после того, как Джуджаро продал принадлежащий ему пакет акций ателье Italdesign Guigiaro концерну Volkswagen.

  • В 2018 году GFG Style показала в Женеве концепт Sibylla – с четырьмя электромоторами мощностью 544 л.с. и запасом хода в 450 километров. Это было четырёхместное купе класса Gran Turismo, но в серию эта машина пока не попала.

Заинтриговали характеристики «Кенгуру»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение