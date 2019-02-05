В Женеве покажут машину, способную разогнаться до 250 километров в час на любом покрытии
Компания GFG Style, принадлежащая 80-летнему дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, покажет на Женевевском автосалоне «электрический гипервнедорожник» под названием Kangaroo. И вот его первый тизер.
Kangaroo будет иметь двухместный кузов и четыре электромотора, способные разогнать электромобиль до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость – более 250 км/ч. Причём, как заверяют создатели, достичь ее можно будет на любом покрытии.
Кузов Kangaroo выполнят из карбона, а в его основу ляжет алюминиевая пространственная рама, разработкой которой занималась китайская фирма CH Auto.
Фирма GFG Style основана в 2015 года – после того, как Джуджаро продал принадлежащий ему пакет акций ателье Italdesign Guigiaro концерну Volkswagen.
В 2018 году GFG Style показала в Женеве концепт Sibylla – с четырьмя электромоторами мощностью 544 л.с. и запасом хода в 450 километров. Это было четырёхместное купе класса Gran Turismo, но в серию эта машина пока не попала.