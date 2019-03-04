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Итальянцы сделали суперкар с дорожным просветом больше, чем у Патриота

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Андрей Шульдешов

Автомобильная дизайн-студия GFG Style подготовила к автосалону в Женеве новый необычный проект: «высокий» электрический суперкар под названием Kangaroo.

GFG Style Kangaroo
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GFG Style Kangaroo

  • Самая интересная особенность Kangaroo – регулируемая подвеска с тремя режимами. В режиме Racing дорожный просвет составляет 140 миллиметров, в режиме Road – 190 мм, а в режиме Off-Road автомобиль поднимается над дорогой на все 260 мм. Привод у суперкара полный, шасси полноуправляемое.

  • В состав силовой установки входят два электромотора суммарной мощностью 489 л.с. и блок батарей на 90 киловатт-часов. На одной зарядке Kangaroo способен проехать до 450 километров. Разгон до сотни занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час.

  • Кузов Kangaroo целиком выполнен из карбона. У автомобиля очень своеобразно открываются двери: они состоят из двух сегментов, верхняя часть с остеклением открывается вверх по типу «крыла чайки», а нижняя – вверх и вперёд, по типу гильотины, как на Lamborghini Murcielago. При этом верхнюю часть дверей можно снять.

  • В задней части кузова установлена секция солнечных батарей, а на крыше и по бокам расположились различные сенсоры, датчики и камеры: в компании заявляют, что Kangaroo оснащён системой автономного управления, однако в подробностях про неё не рассказывают.

  • В салоне – усечённый футуристичный «штурвал» вместо привычного рулевого колеса и три дисплея. Перед глазами водителя – цифровая приборка, и узкий вытянутый монитор, который выполняет роль зеркала заднего вида (на него выводится изображение с камер кругового обзора), а между передними креслами установлен ещё один гигантский сенсорный экран.

  • Живьём GFG Style Kangaroo представят на автосалоне в Женеве. Будут ли его продавать и сколько он в таком случае будет стоить, пока неизвестно.

Join my Notification Squad: click the Bell ● GFG Style, founded by Giorgetto Giugiaro has just unveiled their new SUV. It's called ‘Kangaroo' and it's a two-seater electric hyper-SUV concept that has all-wheel drive and all-wheel steering. This thing is capable of a top speed of 250kph on any terrain, according to an official statement! In this video you'll see the Kangaroo driving on the snow for the very first time on its world premiere at Concours of Elegance in St. Moritz. The car will be also on display at the Geneva Motor Show 2019. ● Subscribe also on my Gaming Channel: https://www.youtube.com/user/nickcarvideos ● Follow me on: - Facebook: http://www.fb.com/NM2255 - Instagram http://www.instagram.com/nicknm2255/ - Google+: http://plus.google.com/+NM2255 - Twitter: http://Twitter.com/NM2255 #Concept #Kangaroo #Giugiaro

Компания GFG Style была основана в 2015 году знаменитым автомобильным дизайнером Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио.

В 2013 году, ещё работая в студии Italdesign, Джуджаро представлял похожий проект: высокий суперкар под названием Parcour.

Зачем гиперкару такой клиренс?

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