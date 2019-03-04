Итальянцы сделали суперкар с дорожным просветом больше, чем у Патриота

Самая интересная особенность Kangaroo – регулируемая подвеска с тремя режимами. В режиме Racing дорожный просвет составляет 140 миллиметров, в режиме Road – 190 мм, а в режиме Off-Road автомобиль поднимается над дорогой на все 260 мм. Привод у суперкара полный, шасси полноуправляемое.



В состав силовой установки входят два электромотора суммарной мощностью 489 л.с. и блок батарей на 90 киловатт-часов. На одной зарядке Kangaroo способен проехать до 450 километров. Разгон до сотни занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час.

Кузов Kangaroo целиком выполнен из карбона. У автомобиля очень своеобразно открываются двери: они состоят из двух сегментов, верхняя часть с остеклением открывается вверх по типу «крыла чайки», а нижняя – вверх и вперёд, по типу гильотины, как на Lamborghini Murcielago. При этом верхнюю часть дверей можно снять.

В задней части кузова установлена секция солнечных батарей, а на крыше и по бокам расположились различные сенсоры, датчики и камеры: в компании заявляют, что Kangaroo оснащён системой автономного управления, однако в подробностях про неё не рассказывают.

В салоне – усечённый футуристичный «штурвал» вместо привычного рулевого колеса и три дисплея. Перед глазами водителя – цифровая приборка, и узкий вытянутый монитор, который выполняет роль зеркала заднего вида (на него выводится изображение с камер кругового обзора), а между передними креслами установлен ещё один гигантский сенсорный экран.