Новый экстремальный Гелик: первые шпионские фото
Дмитрий Елизаров
Издание Motor1 опубликовало фотографии тестового прототипа новой модификации внедорожника Mercedes-Benz
Особо внедорожную модификацию Гелендвагена в прототипе выдают, к примеру, заметно увеличенный дорожный просвет, хорошо различимые новые детали подвески и основательно расширенная колея. Прототип даже снабдили временными накладками на колёсные арки.
Массивный спойлер над лобовым стеклом, по некоторым предположениям, скрывает дополнительную панель освещения со светодиодными фарами.
Какой именно двигатель получит будущий
G-класс4x4², на данный момент неизвестно. Не уточняются и сроки премьеры.
Mercedes-Benz G500 4x4² был представлен в 2015 году. Его отличия от стандартного внедорожника заключались в портальных мостах в подвеске с расширенной на 300 мм колеёй, 450-миллиметровом клиренсе и
22-дюймовых колёсных дисках с внедорожной резиной.
Оснащался такой внедорожник 422-сильным V8 объёмом 4,0 литра в паре с семиступенчатым «автоматом». В 2016 году на российском рынке Mercedes-Benz G500 4x4² стоил от
18 400 000рублей.
Около года назад шведский горнолыжник Йон Олссон выставлял на продажу собственный внедорожник этой модели, прошедший основательную доработку. К примеру, кузов Гелендвагена лишили крыши, оснастив взамен складным мягким верхом, а отдачу двигателя довели до 850 сил.