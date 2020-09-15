Новый экстремальный Гелик: первые шпионские фото

Особо внедорожную модификацию Геленд­вагена в прототипе выдают, к примеру, заметно увеличен­ный дорожный просвет, хорошо различимые новые детали подвески и основа­тельно расширенная колея. Прототип даже снабдили временными накладками на колёсные арки.

Массивный спойлер над лобовым стеклом, по некоторым предпо­ложениям, скрывает дополнитель­ную панель освещения со свето­диодными фарами.

Какой именно двигатель получит будущий G-класс 4x4², на данный момент неизвестно. Не уточняются и сроки премьеры.

Mercedes-Benz G500 4x4² был пред­ставлен в 2015 году. Его отличия от стан­дартного внедорож­ника заключались в портальных мостах в подвеске с расширенной на 300 мм колеёй, 450-милли­метровом клиренсе и 22-дюймо ­вых колёсных дисках с внедорожной резиной.

Оснащался такой внедорожник 422-сильным V8 объёмом 4,0 литра в паре с семиступен­чатым «автоматом». В 2016 году на российском рынке Mercedes-Benz G500 4x4² стоил от 18 400 000 рублей.