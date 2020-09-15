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Новый экстремальный Гелик: первые шпионские фото

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Дмитрий Елизаров

Издание Motor1 опубликовало фото­графии тестового прототипа новой моди­фикации внедорожника Mercedes-Benz G-класса. На снимках запечат­лена экстремальная версия Геленд­вагена, в предыдущем поколении известная как Mercedes-Benz G 500 4x4².

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  • Особо внедорожную модификацию Геленд­вагена в прототипе выдают, к примеру, заметно увеличен­ный дорожный просвет, хорошо различимые новые детали подвески и основа­тельно расширенная колея. Прототип даже снабдили временными накладками на колёсные арки.

  • Массивный спойлер над лобовым стеклом, по некоторым предпо­ложениям, скрывает дополнитель­ную панель освещения со свето­диодными фарами.

  • Какой именно двигатель получит будущий G-класс 4x4², на данный момент неизвестно. Не уточняются и сроки премьеры.

  • Mercedes-Benz G500 4x4² был пред­ставлен в 2015 году. Его отличия от стан­дартного внедорож­ника заключались в портальных мостах в подвеске с расширенной на 300 мм колеёй, 450-милли­метровом клиренсе и 22-дюймо­вых колёсных дисках с внедорожной резиной.

  • Оснащался такой внедорожник 422-сильным V8 объёмом 4,0 литра в паре с семиступен­чатым «автоматом». В 2016 году на российском рынке Mercedes-Benz G500 4x4² стоил от 18 400 000 рублей.

  • Около года назад шведский горно­лыжник Йон Олссон выставлял на продажу собственный внедорож­ник этой модели, прошедший основатель­ную доработку. К примеру, кузов Геленд­вагена лишили крыши, оснастив взамен складным мягким верхом, а отдачу двигателя довели до 850 сил.

Нужна Гелику заводская экстремальная версия?

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