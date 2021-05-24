На дорогах Германии скоро могут появиться беспилотные автомобили

Европа сделала первый шаг на пути к беспилотным автомобилям: в Германии разработан законо­проект, разрешающий с 2022 года коммер­ческую эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах общего пользования. Об этом сообщает Bloomberg.

С 2022 года в Германии могут стать легальными небольшие автономные коммерческие автобусы для перевозки пассажиров и грузов. Пере­двигаться им будет разрешено по заранее одобренным маршрутам.

Закон разрешает автономию 4-го уровня, то есть подразу­мевается, что у человека должна быть возмож­ность вмешаться в работу автопилота изнутри машины или удалённо — в случае возникновения проблем.

«Это первая в мире готовая законодательная база для использо­вания автономных автомобилей в повседневной жизни», — отметил Ульрих Ланге, заместитель канцлера Ангелы Меркель.

Перед принятием закон должна одобрить верхняя палата парламента.

В России автопилоты на ДОПах появятся не скоро, заявлял ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его мнению, до тех пор, пока российские дороги находятся в плачевном состоянии, ни один автономный автомобиль с ними попросту не справится и завязнет в грязи.