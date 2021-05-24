На дорогах Германии скоро могут появиться беспилотные автомобили
Герман Князев
Европа сделала первый шаг на пути к беспилотным автомобилям: в Германии разработан законопроект, разрешающий с 2022 года коммерческую эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах общего пользования. Об этом сообщает Bloomberg.
С 2022 года в Германии могут стать легальными небольшие автономные коммерческие автобусы для перевозки пассажиров и грузов. Передвигаться им будет разрешено по заранее одобренным маршрутам.
Закон разрешает автономию 4-го уровня, то есть подразумевается, что у человека должна быть возможность вмешаться в работу автопилота изнутри машины или удалённо — в случае возникновения проблем.
«Это первая в мире готовая законодательная база для использования автономных автомобилей в повседневной жизни», — отметил Ульрих Ланге, заместитель канцлера Ангелы Меркель.
Перед принятием закон должна одобрить верхняя палата парламента.
В России автопилоты на ДОПах появятся не скоро, заявлял ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. По его мнению, до тех пор, пока российские дороги находятся в плачевном состоянии, ни один автономный автомобиль с ними попросту не справится и завязнет в грязи.
«Наши проектировщики таким образом строят дороги, что после дождя вся грязь начинает стекать прямо на них. В Европе я такого никогда не наблюдал — там дорога аж блестит. У нас же на любой трассе непролазная грязь и элементарно не видно разметки, на которую и ориентируется автопилот. Так что в наших реалиях он просто не будет работать», — считает Лысаков.