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Немецкий автобан залило пивом

Новости

Николай Андреев

Недалеко от немецкого города Хиршберг на автобане произошла авария, в результате которой опрокинулась фура с пивом. Как сообщает издание Deutsche Welle, разбились больше 10 000 бутылок.

  • Грузовик перевозил 1280 ящиков пива, и почти 40 процентов груза в итоге ДТП вылилось на дорогу. Для ликвидации последствий аварии 29 пожарных-добровольцев в течение шести часов расчищали перекрытый участок дороги с помощью специального оборудования.

  • По данным полиции, груз был плохо закреплён в прицепе, что привело к опрокидыванию на одном из съездов автобана. Стоимость уничтоженного пива оценили в 12 000 евро (875 тысяч рублей), а грузовика – в 30 000 евро (2,19 миллиона рублей).

Что или кого жалко в этой истории больше всего?

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