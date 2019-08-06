Немецкий автобан залило пивом

Грузовик перевозил 1280 ящиков пива, и почти 40 процентов груза в итоге ДТП вылилось на дорогу. Для ликвидации последствий аварии 29 пожарных-добровольцев в течение шести часов расчищали перекрытый участок дороги с помощью специального оборудования.

По данным полиции, груз был плохо закреплён в прицепе, что привело к опрокидыванию на одном из съездов автобана. Стоимость уничтоженного пива оценили в 12 000 евро (875 тысяч рублей), а грузовика – в 30 000 евро (2,19 миллиона рублей).