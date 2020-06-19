Немец случайно заказал 27 Tesla Model 3. Отмену заказа оценили в 210 тысяч рублей

Немец решил купить Tesla Model 3 на замену старому кроссоверу Ford Kuga. В 9 вечера он вместе с отцом выбрал нужный вариант в конфи­гураторе, однако после запол­нения всех личных данных сайт выдал ошибку с проблемой оплаты. Прочитав в интернете о таких же затруд­нениях у других клиентов, они решили попробовать заказать машину снова.

Только к 11 вечера 27-я по счёту попытка увенчалась успехом. Получив доступ к учётной записи, покупатели обнаружили, что все неудав­шиеся заказы были приняты в работу. Сайт Теслы информировал, что они заказали 27 абсолютно одинаковых электро­мобилей общей стоимостью 1 404 000 евро (110 миллионов рублей) — по 52 000 евро за каждый (4 миллиона рублей).