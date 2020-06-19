Немец случайно заказал 27 Tesla Model 3. Отмену заказа оценили в 210 тысяч рублей
Николай Андреев
Пользователь Reddit из Германии с ником Ballon-Man по ошибке разместил на сайте Теслы 27 заказов на седаны Model 3. Хотя он планировал купить только один электромобиль. За это с его банковской карты списался депозит в 2700 евро (210 тысяч рублей), который не возвращается после отмены заказа.
Немец решил купить Tesla Model 3 на замену старому кроссоверу Ford Kuga.
В 9 вечераон вместе с отцом выбрал нужный вариант в конфигураторе, однако после заполнения всех личных данных сайт выдал ошибку с проблемой оплаты. Прочитав в интернете о таких же затруднениях у других клиентов, они решили попробовать заказать машину снова.
Только к 11 вечера
27-япо счёту попытка увенчалась успехом. Получив доступ к учётной записи, покупатели обнаружили, что все неудавшиеся заказы были приняты в работу. Сайт Теслы информировал, что они заказали 27 абсолютно одинаковых электромобилей общей стоимостью 1 404 000 евро (110 миллионов рублей) — по 52 000 евро за каждый (4 миллиона рублей).
На следующий день техническая поддержка Теслы полностью отменила крупный заказ, признав наличие проблемы с сайтом. Депозит был возвращён, и теперь пользователю Reddit с отцом предстоит снова заказать Model 3.