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Немец случайно заказал 27 Tesla Model 3. Отмену заказа оценили в 210 тысяч рублей

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Николай Андреев

Пользователь Reddit из Германии с ником Ballon-Man по ошибке разместил на сайте Теслы 27 заказов на седаны Model 3. Хотя он плани­ровал купить только один электро­мобиль. За это с его банковской карты списался депозит в 2700 евро (210 тысяч рублей), который не возвраща­ется после отмены заказа.

  • Немец решил купить Tesla Model 3 на замену старому кроссоверу Ford Kuga. В 9 вечера он вместе с отцом выбрал нужный вариант в конфи­гураторе, однако после запол­нения всех личных данных сайт выдал ошибку с проблемой оплаты. Прочитав в интернете о таких же затруд­нениях у других клиентов, они решили попробовать заказать машину снова.

  • Только к 11 вечера 27-я по счёту попытка увенчалась успехом. Получив доступ к учётной записи, покупатели обнаружили, что все неудав­шиеся заказы были приняты в работу. Сайт Теслы информировал, что они заказали 27 абсолютно одинаковых электро­мобилей общей стоимостью 1 404 000 евро (110 миллионов рублей) — по 52 000 евро за каждый (4 миллиона рублей).

  • На следующий день техническая поддержка Теслы полностью отменила крупный заказ, признав наличие проблемы с сайтом. Депозит был возвращён, и теперь пользо­вателю Reddit с отцом предстоит снова заказать Model 3.

На какой попытке заказа вы бы остановились?

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