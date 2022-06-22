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Германия выступила против запрета ДВС в Евросоюзе

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Дмитрий Елизаров

Власти Германии заявили, что не поддержат план Евросоюза по полному отказу от ДВС на новых автомобилях. Как пишет Reuters, министр финансов страны Кристиан Линднер назвал запрет неправильным. Ранее депутаты Европарламента поддержали план по запрету продаж новых автомобилей с ДВС на территории ЕС с 2035 года.

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  • Линднер заявил, что ДВС можно сохранить, найдя для них соответствующие ниши. По мнению властей страны, ответом на запрос ЕС по сокращению объёмов вредных выбросов мог бы стать, например, массовый переход на синтетическое топливо — менее токсичное, чем нынешнее ископаемое.
  • По словам министра финансов Германии, страна не будет официально поддерживать план, разработанный Еврокомиссией. Согласно европейским правилам, для его реализации необходимо согласие всех 27 стран-участниц союза.
  • Как отмечает The Drive, ранее против полного запрета ДВС выступили также представители властей Франции, Чехии и Италии. По их мнению, такой запрет спровоцирует массовую безработицу в отрасли и потребует серьёзных финансовых вливаний в развитие инфраструктуры.

Крупнейшие автопроизводители Германии Mercedes-Benz и Volkswagen уже выступили в поддержку плана ЕС, заявив, что готовы полностью перейти на электричество к указанному сроку или раньше. В свою очередь, BMW отметила, что не намерена прекращать разработку новых поколений двигателей внутреннего сгорания. Запретить ДВС планируется посредством введения нулевых норм на содержание вредных веществ в выбросах новых автомобилей.

Как считаете, отказ от ДВС вообще возможен?

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