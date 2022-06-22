Германия выступила против запрета ДВС в Евросоюзе

Как отмечает The Drive, ранее против полного запрета ДВС выступили также представители властей Франции, Чехии и Италии. По их мнению, такой запрет спровоцирует массовую безработицу в отрасли и потребует серьёзных финансовых вливаний в развитие инфраструктуры.

Крупнейшие автопроизводители Германии Mercedes-Benz и Volkswagen уже выступили в поддержку плана ЕС, заявив, что готовы полностью перейти на электричество к указанному сроку или раньше. В свою очередь, BMW отметила, что не намерена прекращать разработку новых поколений двигателей внутреннего сгорания. Запретить ДВС планируется посредством введения нулевых норм на содержание вредных веществ в выбросах новых автомобилей.