Германия предложила отказаться от бензина, но не от ДВС

Германия выступила за то, чтобы не отказываться от продаж новых автомобилей с ДВС с 2035 года, если они ездят на синтетическом топливе, сообщает The Economic Times. Это противоречит прошлогодней инициативе Еврокомиссии.
- Несмотря на
планы европейских стран запретить продажу новых автомобилей с ДВС, на днях министр
транспорта Германии Фолькер Виссинг на неформальной встрече с коллегами из
других стран Евросоюза под Парижем предложил разрешить продажи исключительно
тех моделей, которые заправляются синтетическим топливом. По его словам,
необходимо разработать техническое решение, которое позволит исключить заправку
таких автомобилей обычным бензином.
- Встреча
министров была посвящена среди прочего инновационным идеям в области
декарбонизации дорожного транспорта. Представитель Германии также поддержал
французских коллег, которые считают, что в ближайшем будущем в борьбе с
вредными выбросами важную роль сыграют не только электрические, но и гибридные
машины. Виссинг назвал гибриды «решением переходного периода». По его мнению, оно
сгодится на время, пока на произведено достаточное количество электрокаров, и
они станут доступны широкому кругу потребителей.
- Немецкий
министр призвал не концентрировать все силы вокруг одного решения и дать
возможность инновационным компаниям в конкуренции с друг другом показать, какая
технология успешнее справится с изменением климата.
- К
синтетическому топливу относится любое жидкое топливо, произведённое из
энергоёмких веществ: угля, природного газа или биомассы. Не все его виды
безвредны для планеты. Даже топливо с нулевыми выбросами может вредить окружающей среде. Дело в том, что в процессе его
производства углерод выбрасывается в
атмосферу.
К примеру, согласно совместному исследованию министерства энергетики США и американской федерации дикой природы, этанол на основе кукурузы несёт окружающей среде больший вред, чем обычный бензин.