Германия предложила отказаться от бензина, но не от ДВС

К синтетическому топливу относится любое жидкое топливо, произведённое из энергоёмких веществ: угля, природного газа или биомассы. Не все его виды безвредны для планеты.

Д

аже топливо с нулевыми выбросами может вредить окружающей среде. Дело

в том, что

в процессе

его производства углерод

выбр

а

сы

вается в атмосферу

.