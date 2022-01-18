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Германия изменила планы по электрификации автопарка

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Дмитрий Елизаров

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Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что планы властей по увеличению количества «зелёных» машин на дорогах страны до 15 миллионов включают не только электрокары, но и гибриды. Как уточняет Reuters, ранее руководство Германии гибридные автомобили в свою стратегию декарбонизации не включало — возможно, по причине того, что такой транспорт всё чаще подвергается критике со стороны экологов-активистов.

  • В ноябре прошлого года правительство Германии заявило о цели добиться к 2030 году появления на дорогах страны не менее 15 миллионов легковых электромобилей. Сейчас министр транспорта отметил, что это число включает в себя и гибридные машины: по мнению Виссинга, они также вносят свой вклад в дело улучшения экологической ситуации. На данный момент автопарк Германии включает в себя чуть более миллиона электрифицированных автомобилей, примерно половина из которых полностью электрическая.
  • Агентство отмечает, что некоторые эксперты отрасли считают транспорт с гибридными силовыми установками «переходным этапом» на пути к полной электрификации — его развитие, к примеру, способствует появлению новых объектов инфраструктуры, которые позже могут использоваться электромобилями. По другой версии гибриды оказывают противоположное воздействие: поскольку их владельцы крайне редко используют возможность передвижения на электротяге, а сами гибриды весят больше аналогов с ДВС, объёмы их вредных выбросов на деле оказываются крупнее.
  • Ещё одним шагом Германии в стратегии реформы транспортной области может стать более активное использование так называемого синтетического топлива, которое считается экологически чистым. Однако поскольку производить его сложно и дорого, такое топливо власти Германии считают разумным задействовать в иных отраслях — например, судоходстве и авиации.

Летом прошлого года Еврокомиссия объявила о планах полностью отказаться в Европе от продаж новых автомобилей с ДВС к 2035 году. Планируется, что реализована концепция будет за счёт установки нулевых норм по вредным выбросам.

15 миллионов электрокаров — это много или мало?

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