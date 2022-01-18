Германия изменила планы по электрификации автопарка

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что планы властей по увеличению количества «зелёных» машин на дорогах страны до 15 миллионов включают не только электрокары, но и гибриды. Как уточняет Reuters, ранее руководство Германии гибридные автомобили в свою стратегию декарбонизации не включало — возможно, по причине того, что такой транспорт всё чаще подвергается критике со стороны экологов-активистов.

В ноябре прошлого года правительство Германии заявило о цели добиться к 2030 году появления на дорогах страны не менее 15 миллионов легковых электромобилей. Сейчас министр транспорта отметил, что это число включает в себя и гибридные машины: по мнению Виссинга, они также вносят свой вклад в дело улучшения экологической ситуации. На данный момент автопарк Германии включает в себя чуть более миллиона электрифицированных автомобилей, примерно половина из которых полностью электрическая.

Агентство отмечает, что некоторые эксперты отрасли считают транспорт с гибридными силовыми установками «переходным этапом» на пути к полной электрификации — его развитие, к примеру, способствует появлению новых объектов инфраструктуры, которые позже могут использоваться электромобилями. По другой версии гибриды оказывают противоположное воздействие: поскольку их владельцы крайне редко используют возможность передвижения на электротяге, а сами гибриды весят больше аналогов с ДВС, объёмы их вредных выбросов на деле оказываются крупнее.

Ещё одним шагом Германии в стратегии реформы транспортной области может стать более активное использование так называемого синтетического топлива, которое считается экологически чистым. Однако поскольку производить его сложно и дорого, такое топливо власти Германии считают разумным задействовать в иных отраслях — например, судоходстве и авиации.

Летом прошлого года Еврокомиссия объявила о планах полностью отказаться в Европе от продаж новых автомобилей с ДВС к 2035 году. Планируется, что реализована концепция будет за счёт установки нулевых норм по вредным выбросам.