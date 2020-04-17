В Грузии запретили ездить на машинах из-за коронавируса. Штраф — до 350 тысяч рублей

Правительство Грузии ввело одну из самых радикальных мер в борьбе с корона­вирусом. С 17 по 21 апреля полностью запрещено движение легковых авто­мобилей. Позже срок могут продлить. Об этом сообщает «ТАСС».

Запрет на передвижение не распростра­няется только на грузовые пере­возки и доставку. Помимо них, разрешено работать лишь продоволь­ственным магазинам и аптекам. Вдобавок всем необходимо обязательно носить маски на улицах и в помещениях, а с 21:00 до 06:00 действует комендантский час.

Штраф за нарушение перечисленных правил составляет 3000 лари (71 000 рублей) для физических и 15 000 лари (353 000 рублей) — для юридических лиц. Повторное нарушение грозит тюремным заключением.

В России для автомобилистов самые жёсткие ограничения действуют в Москве и Подмосковье — для поездок необходимо оформлять цифровой пропуск. Штраф за его отсутствие составляет 5000 рублей. За каждое повторное нарушение он может увеличиться до 15 000 — 50 000 рублей.