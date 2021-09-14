В Москве за лето эвакуировали 1300 люксовых автомобилей

4,5 миллиона штрафов в корзину: названы нарушения при эксплуатации дорожных камер
Новости

Дмитрий Елизаров

Генпрокуратура выявила массовые нарушения в ходе установки и эксплуатации камер фиксации нарушений ПДД: места их установки не согласовывают с ГИБДД и не передают в полицию данные. Как пишет Газета.Ru со ссылкой на отчёт надзорного ведомства, только в столице в корзину отправилось несколько миллионов материалов о нарушениях ПДД.

  • В Москве, по данным надзорного ведомства, не было передано для рассмотрения в ГИБДД около 4,5 миллиона материалов о нарушениях, зафиксированных камерами. Их без достаточных оснований просто списали, в итоге нарушители не понесли ответственности.
  • В Калуге места размещения комплексов фотовидеофиксации выбирались без учёта данных анализа статистики аварийности. При этом там, где согласно утверждённому в ГИБДД плану камеры должны были стоять, их не обнаружили. Аналогичное нарушение было зафиксировано и в Адыгее: здесь организация, эксплуатирующая камеры, уже после согласования с ГИБДД перенесла треть комплексов на новое место.
  • В Белгородской области надзорное ведомство обнаружило, что камеры общим числом 210 просто не работали «ввиду технической непригодности».
  • Замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов заявил изданию, что серьёзная часть нарушений эксплуатации связана с тем, что камеры работают по договору концессии между их владельцами — коммерческими организациями и региональными властями. Коммерсанты, получающие в качестве оплаты определённый процент с каждого штрафа, заинтересованы в фиксации максимального количества нарушений. Поэтому, по мнению эксперта, когда на одном из дорожных участков камера приводит к снижению числа нарушений, её без согласования переносят на другой.

В начале сентября сообщалось, что московские власти намерены арендовать 500 новых комплексов автоматической фиксации нарушений с расширенным функционалом. Камеры научат, например, определять мотоциклистов без шлемов и транспорт, нарушающий правила буксировки.

Как считаете, дорожные камеры полезны?

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