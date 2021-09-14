4,5 миллиона штрафов в корзину: названы нарушения при эксплуатации дорожных камер

Генпрокуратура выявила массовые нарушения в ходе установки и эксплуатации камер фиксации нарушений ПДД: места их установки не согласовывают с ГИБДД и не передают в полицию данные. Как пишет Газета.Ru со ссылкой на отчёт надзорного ведомства, только в столице в корзину отправилось несколько миллионов материалов о нарушениях ПДД.

В Москве, по данным надзорного ведомства, не было передано для рассмотрения в ГИБДД около 4,5 миллиона материалов о нарушениях, зафиксированных камерами. Их без достаточных оснований просто списали, в итоге нарушители не понесли ответственности.

В Калуге места размещения комплексов фотовидеофиксации выбирались без учёта данных анализа статистики аварийности. При этом там, где согласно утверждённому в ГИБДД плану камеры должны были стоять, их не обнаружили. Аналогичное нарушение было зафиксировано и в Адыгее: здесь организация, эксплуатирующая камеры, уже после согласования с ГИБДД перенесла треть комплексов на новое место.

В Белгородской области надзорное ведомство обнаружило, что камеры общим числом 210 просто не работали «ввиду технической непригодности».

Замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов заявил изданию, что серьёзная часть нарушений эксплуатации связана с тем, что камеры работают по договору концессии между их владельцами — коммерческими организациями и региональными властями. Коммерсанты, получающие в качестве оплаты определённый процент с каждого штрафа, заинтересованы в фиксации максимального количества нарушений. Поэтому, по мнению эксперта, когда на одном из дорожных участков камера приводит к снижению числа нарушений, её без согласования переносят на другой.

В начале сентября сообщалось, что московские власти намерены арендовать 500 новых комплексов автоматической фиксации нарушений с расширенным функционалом. Камеры научат, например, определять мотоциклистов без шлемов и транспорт, нарушающий правила буксировки.